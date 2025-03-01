مصرع 3 فلسطينيين في حادث طرق بمنطقة رام الله

رام الله/سما/

لقي 3 فلسطينيين مصارعهم اليوم، السبت، في حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبتين على شارع 60 قرب بلدة سلواد قضاء رام الله بالضفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام وجها لوجه بين شاحنة ومركبة فلسطينيتين، بالإضافة إلى ضلوع مركبة إسرائيلية في الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من المركبة الخصوصية الفلسطينية، وقد جرى إقرار وفاتهم بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهم من قبل الطواقم الطبية.

ونقل مصاب إسرائيلي من مكان الحادث إلى المستشفى، إذ وصفت حالته بالطفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إغلاق الشارع أمام حركة السير.