  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عددهم 35 وبينهم قيادات بارزة.. "حزب الله" يعلن أسماء شهداءه من القادة

الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عددهم 35 وبينهم قيادات بارزة.. "حزب الله" يعلن أسماء شهداءه من القادة



بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" صورة تضمنت صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالتهم" إسرائيل" ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

 

 والصورة التي تحمل عنوان "أسماء الشهداء القادة على طريق القدس"، في أعلاها نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر 2023، وخليفته صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل بعد حوالي أسبوع.

كما تضمنت صور عدد من القادة بينهم عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.

وقد وصل عدد القادة الذين نشرت أسماؤهم وصورهم إلى 35.

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق لنيويورك تايمز: لو علمت أن "طوفان الأقصى" سيجلب كل هذا الدمار والخسائر ما كنت دعمته

تسوية محتملة للإفراج عن الأسرى الذين تعرقل "إسرائيل" تحريرهم منذ السبت

استشهاد الأسير مصعب هنية من غزة في سجون الاحتلال

سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف حرب فتاكة على غزة

مسؤول إسرائيلي كبير: 7 أكتوبر غيَّر الواقع الأمني لسنواتٍ قادمة وعلينا الاعتراف أن “حماس” سيطرت على جزء من إسرائيل

السيسي: نرفض خطة تهجير الفلسطينيين ويجب استمرار وقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية

بعد تصريحات نتنياهو بحقهم... الشرع يجتمع مع «وجهاء الطائفة الدرزية»

الأخبار الرئيسية

20250225045433

رئيس الموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر

20250225012819

هكذا تنسخ "إسرائيل" التهجير من غزة للضفة..

20250225045606

نتنياهو: خطة ترامب حول غزة يجب أن تُنفذ وتحظى بالدعم

GettyImages-2200923798_0

خلافات بشأن "رؤية مستقبل غزة" تسبق قمة القاهرة

67bd99364c59b750e3173913

إعلام عبري: حماس ستسلم مصر 4 جثث لإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية