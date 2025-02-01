عددهم 35 وبينهم قيادات بارزة.. "حزب الله" يعلن أسماء شهداءه من القادة

والصورة التي تحمل عنوان "أسماء الشهداء القادة على طريق القدس"، في أعلاها نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر 2023، وخليفته صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل بعد حوالي أسبوع.

كما تضمنت صور عدد من القادة بينهم عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.

وقد وصل عدد القادة الذين نشرت أسماؤهم وصورهم إلى 35.