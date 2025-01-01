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الأسيرة المحررة أغام بيرغر تروي تفاصيل عن فترة وجودها لدى "حماس"

الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرة المحررة أغام بيرغر تروي تفاصيل عن فترة وجودها لدى "حماس"



القدس المحتلة/سما/

روت الإسرائيلية أغام بيرغر التي أطلقتها حركة "حماس" من الأسر تفاصيل جديدة عن فترة وجودها في الأسر، مشيرة إلى أنه "كان من الصعب سماع تصريحات عن الصفقة وكأن حياتنا ليست غالية".


وقالت بيرغر إن "الطعام في الأسر كان على ما يرام..  كنا نأكل الأرز كل يوم، والكميات كانت جيدة"، مشيرة إلى أنه كان علينا الاعتياد على تناول وجبتين في اليوم".


وذكرت أن "إحدى هاتين الوجبتين هي خبر البيتا (الخبز العربي). عندما اعتدنا على ذلك كان الأمر جيدا، قبل ذلك كنت جائعة"، مبينة "أننا حصلنا على صحيفة بالأسر وفرت إجابات عن أسئلة بشأن 7 أكتوبر".

وأضافت: "في شهر يناير، جلبوا لنا بعض الأشياء التي تركها الجيش. أحيانا كانت خرائط عسكرية.. وفي إحدى المرات، جلبوا لنا كتابي صلاة وصحيفة، أعتقد أنها معاريف.. هذه الصحيفة كانت ذات أهمية خاصة لأنها أعطتنا إجابات عن بعض الأسئلة"، مشيرة إلى أنه بعد عملية "أرنون" التي تم فيها إنقاذ شلومي زيف، أندري كوزلوف، ألموغ مئير جان، ونوعا أرجماني، تغيرت الأمور. "تم إغلاق إمكانية الاستماع إلى الراديو، أخذوه منا.. لقد كانوا دائما قلقين، لكن بعد ذلك أصبحوا أكثر قلقا".

وعن المعاملة التي تلقينها من آسريهن، قالت إن "كل شيء كان يعتمد على الفترة.. حتى لو كان أحدهم لطيفا معنا يوما، فقد يختلف الأمر في يوم آخر ويبدأون في الشجار معنا على أشياء تافهة ويبحثون عن سبب لتوجيه الملاحظات لنا".

وعن محاولاتها للحفاظ على أجواء السبت والأعياد اليهودية خلال الأسر، قالت: "في بداية الحرب، كان من الصعب معرفة مواعيد الأعياد. لكن بمجرد أن خرجنا فوق النفق وكان لدينا راديو، استطعنا تحديد المواعيد". وأضافت: "لم نتمكن من معرفة متى كان عيد الحانوكا، لكننا حاولنا، وطلبنا منهم أن يجلبوا لنا شمعة. حصلنا على شمعة واحدة فقط".

وأشارت بيرغر إلى الألم الذي شعرت به جميع المراقبات عندما أدركن الخلافات حول صفقة التبادل، مبينة أنه "كانت هناك فترات لم نكن نعلم فيها أي شيء عما يحدث. كنا نطلب منهم أن يخبرونا إذا كانت هناك صفقة، وكانوا يردون: سنخبركن عندما يحين الوقت".

وأضافت: "كان من الصعب علينا سماع أن ثمن الصفقة مرتفع جدا. شعرنا وكأن حياتنا ليست ذات قيمة كافية. لكن كنا نشعر بالقوة عندما كنا نسمع من يقول إن الثمن يمكن دفعه".

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