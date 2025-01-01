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نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بشأن تهم الفساد للمرة الـ12

الإثنين 24 فبراير 2025 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بشأن تهم الفساد للمرة الـ12



القدس المحتلة / سما/

مثّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة الـ12، ويطلب تقليص أيام مثوله أمامها- حسب ما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال.

وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وتم استئناف محاكمة نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من كانون الأول/ ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من الشهر ذاته، والرابع في 18، والخامس في 23.

ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.

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