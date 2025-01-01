الجمعية الفلكية الفلسطينية : رمضان يوم السبت القادم 1 آذار

رام الله/سما/

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، انه وفقا للحسابات الفلكية التي قامت بها، فإن شهر رمضان لهذا العام سوف يبدأ يوم السبت القادم الموافق 1 آذار.

وأوضحت الجمعية الفلكية، في بيان لها، ان الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي سوف يحدث يوم الجمعة 28 شباط/فبراير في تمام الساعة 02:45 فجرا بالتوقيت الشتوي لفلسطين.

وأضافت الفلكية الفلسطينية، ان الشمس تغرب في هذا اليوم في مدينة القدس عند الساعة 05:36 دقيقة مساءً، فيما يغرب القمر عند الساعة 06:12 دقيقة مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين، ويمكن رؤيته بالتلسكوبات.

كما يغرب القمر بعد غروب الشمس في هذا اليوم في كافة الدول العربية والإسلامية، وستكون رؤيته ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة من معظم الدول العربية والإسلامية.

وعليه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإ