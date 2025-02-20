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طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وزخات من الثلوج ليلا على المرتفعات

السبت 22 فبراير 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وزخات من الثلوج ليلا على المرتفعات



رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسقط بين الحين والآخر، زخات من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط بين الحين والآخر زخات من الأمطار على مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل المتأخر يتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأحد، يستمر الجو شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

ويوم الاثنين المقبل، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية شديدة البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار ومن الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً وشديدة البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن شدة البرودة وتدني درجات الحرارة التي تلامس الصفر المئوي أو أقل في المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع والانجماد.

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