“بي بي سي” تستسلم للضغوط وتسحب فيلما عن غزة من خدمة “آي بليير”

لندن/سما/

قالت صحيفة “الغارديان” إن هيئة الإذاعة البريطانية، استجابت للضغوط من مؤيدي إسرائيل وسحبت فيلم “غزة: كيف تنجو في محور الحرب”.

وقالت بي بي سي إن سحب الفيلم من خدمتها “آي بليير” جاء من أجل التحقيق والتأكد بعد الكشف عن أن الراوي الرئيسي “عبد الله” هو نجل المسؤول في حكومة حماس، أيمن اليازوري.

وقال بيان من بي بي سي: “غزة: كيف تنجو في محور حرب، يعرض قصصا مهمة نعتقد أنه يجب سردها، تلك التي تتناول تجارب الأطفال في غزة”.

وأضاف: “لقد أثيرت أسئلة مستمرة حول البرنامج. وفي ضوء هذه الأسئلة، نقوم بإجراء المزيد من العناية الواجبة مع شركة الإنتاج. لن يكون البرنامج متاحا أثناء حدوث ذلك على آي بليير”.

وجاءت الضجة بعد أن كشفت صحيفة “جويش كرونيكل” عن علاقة عبد الله بالوزير اليازوري، مع أنه تكنوقراط وعمل في السابق بالإمارات، وتولى منصب نائب وزير التعليم سابقا في الحكومة التي شُكلت بعد فوز حماس في الانتخابات عام 2006.

وأنهى اليازوري دراسته الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة بجامعات بريطانية، وفي تخصص الكيمياء.