رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، تأكيد الرئيس محمود عباس الموقف الثابت في التصدي لمخططات التهجير.

كما عنونت الصحف، استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة، وانتشال جثامين 22 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة لمواصلة الاحتلال هدم وحرق منازل في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين.

فيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- الرئيس خلال انطلاق أعمال "ثوري فتح": موقفنا ثابت في التصدي لمخططات التهجير

- قمة عربية مصغرة في السعودية اليوم لبحث خطة مضادة لمقترح ترامب بشأن غزة

- الرئيس يصدر مرسوما بتعيين أيمن قنديل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية

- الرئيس يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة

- الاحتلال يواصل هدم وحرق منازل في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين

- استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق غزة وانتشال جثامين 22 شهيدا

- نازحو غزة يواجهون منخفضا جويا جديدا بخيام مهترئة

* الأيام:

- شهيد و20 جريحا في غزة وانتشال 22 جثمانا جديدا

- الرئيس يقدم إلى قمة القاهرة الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات

- الرئيس: موقفنا ثابت من وحدة أرض دولة فلسطين والتصدي لمخطط التهجير

- ويتكوف يشير إلى إحراز تقدم في مفاوضات المرحلة الثانية

- قمة الرياض تبحث اليوم خطة مضادة لمقترح ترامب

- انفجار عبوات بحافلات فارغة في "بات يام" ونتنياهو وكاتس يتوعدان محافظات الضفة

- جنين وطولكرم: اجتياح احتلالي متواصل ومزيد من التهجير والتدمير في مخيماتهم

- موظفون في الاتحاد الأوروبي يطالبون بإنهاء الشراكة مع إسرائيل

- تفاصيل خطة مصر لإعمار القطاع: 3 مراحل تنفذ بين 3 - 5 سنوات

* القدس:

- تواصل عملية محو مخيمات الشمال

- بلدية الاحتلال تحجز على ممتلكات البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية

- الإيعاز بالتصعيد بالضفة

- استشهاد المعلم أحمد عواد وإصابة زوجته

- الرئيس خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لـ"ثوري فتح".. مؤتمر دولي للسلام يعقد في حزيران

- شهيد وانتشال جثامين 22 في غزة

- بمشاركة دول مجلس التعاون ومصر والأردن.. قمة الرياض تلتئم اليوم

- مئات الأسرى على موعد مع الحرية.. غدا