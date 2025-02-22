طقس فلسطين : استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد وانخفاض اّخر على درجات الحرارة

رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد اليوم الجمعة ويطرأ انخفاض اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله تعالى أمطار متفرقة بين الحين والاخر على مختلف المناطق ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وشديد البرودة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج .

السبت 22/02/2025: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات الليل المتأخر يتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

الاحد 23/02/2025: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج .

الاثنين 24/02/2025: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية شديدة البرودة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

**تحذر الارصاد الجوية المواطنين من خطر:

1-شدة سرعة الرياح .

2. -تدني مدى الرؤيا الافقية .

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4 - تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

5- شدة البرودة وتدني درجات الحرارة التي تلامس الصفر المئوي او اقل في المرتفعات الجبلية.

6- خطرتشكل الصقيع و الإنجماد.