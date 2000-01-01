حاييم وايزمان: "أقود أمة من مليون رئيس"!

القدس المحتلة/سما/

يقول حاييم وايزمان الذي كان انتخب في 17 فبراير 1949، أول رئيس لإسرائيل، إن اليهود ليسوا فقط أبناء تجار، بل وأحفاد الأنبياء أيضا.



وايزمان الذي وُلد ببلدة موتول في بلاروس وكانت وقتها ضمن الإمبراطورية القيصرية الروسية في 27 نوفمبر 1874، يعد أحد آباء إسرائيل المؤسسين. هاجر إلى فلسطين في عام 1934، وتولى قيادة المنظمة الصهيونية العالمية لفترتين متقطعتين بيع عامي 1920 -1946، وكان دائما في الطليعة.

انضم إلى الحركة صهيونية منذ وقت مبكر، وشارك في العديد من مؤتمراتها. خلال دراسته، تخصص في الكيمياء في ألمانيا وسويسرا، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فريبورغ السويسرية عام 1900. عمل لاحقا في تطوير تقنيات فيما يعرف بالتخمير الكيميائي، وهي عميلة يتم من خلالها تحويل مواد كيميائية إلى معقدة إلى مواد بسيطة بواسطة البكتيريا. هذه العملية أسهمت في صناعات من أهمها، المتفجرات.

هذا الأمر استغله وايزمان للترويج للمشروع الصهيوني عن طريق اكتساب النفوذ ونسج علاقات مع المسؤولين وخاصة في بريطانيا التي كان حصل على جنسيتها في عام 1910 وخدم في جيشها، كما دعا لاحقا اليهود إلى القتال في صفوفه.



في تلم الفترة ارتبط وايزمان بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج والورد، وكان أيضا صديقا مقربا من اللورد بلفور وونستون تشرشل.

خلال الحرب العالمية الأولى، اكتشف الكيميائي حاييم وايزمان طريقة جديدة للحصول على الأسيتون المستخدم في إنتاج بارود عديم الدخان. هذه المادة كانت بريطانيا تحصل عليها من الولايات المتحدة إلا أن عملية الاستيراد انقطعت بسبب الحصار الذي فرضته الغواصات الألمانية.

وايزمان اكتشف وقتها بكتيريا لم تكن معروفة تقوم بتحويل السكر والنشا والكربوهيدرات الأخرى إلى الأسيتون وبيتانول المعروف أيضا بالكحول البوتيلي. هذه البكتيريا أطلق عليها اسم "كائن وايزمان".

وايزمان ساهم أيضا خلال الحرب العالمية الثانية في تأسيس إنتاج مطاط صناعي رخيص وعالي الجودة ضروري للصناعات العسكرية، بعد انقطاع المطاط الطبيعي بسبب سيطرة اليابان على مصادره في آسيا.

هذا السياسي يوصف بأنه شخصية معتدلة على الرغم من أنه كان يتمسك بموقف يقول: " لا يمكن لفلسطين أن تكون أرضا لشعبين، بل يجب أن تكون وطنا آمنا لليهود"، وكان يرى أيضا أن "الصهيونية ليست مجرد حركة سياسية، بل هي إحياء للروح اليهودية"، في حين أن العربي بنظره هو شخص "بدائي ويؤمن بما يقال له".

من بين آرائه التي تظهر شخصيته بشكل أوضح من أي سرد تاريخي، اعتباره أن "وعد بلفور (1917) هو الباب الذي سنفتحه لبناء وطننا".

من بين أقوال وايزمان الشهيرة: "سوف نستقر في فلسطين شئتم أم أبيتم.. يمكنكم تعجيل وصولنا أو تأخيره. لكن من الأفضل أن تساعدونا حتى لا تتحول قوانا الإبداعية إلى قوة مدمرة تقلب العالم".

ومن آرائه التي تشجع بوضوح هجرة اليهود من مختلف أصقاع العالم إلى فلسطين قوله: "لا يمكن لكل دولة أن تقبل سوى عدد محدود من اليهود إذا كانت لا تريد اضطرابات في معدتها. يوجد بالفعل عدد كبير جدا من اليهود في ألمانيا".

وفي نفس الموضوع قال في إحدى المناسبات: "لا يوجد يهود إنجليز أو فرنسيون أو ألمان أو أمريكيون، ولكن فقط يهود يعيشون في إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا".

هذا السياسي الذي توفى في 9 نوفمبر 1952، قال متحدثا عن تجربته السياسية: "أنا أقود أمة من مليون رئيس"، وقسّم في نفس الوقت جميع أمم العالم إلى فئتين، "أولئك الذين يطردون اليهود وأولئك الذين لا يسمحون لليهود بالدخول".