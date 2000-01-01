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بري: لسنا مستعمرة إسرائيلية ونرفض أي إملاءات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية

الإثنين 17 فبراير 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: لسنا مستعمرة إسرائيلية ونرفض أي إملاءات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية



بيروت/سما/

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن لبنان ليس "مستعمرة إسرائيلية ولن نكون"، مؤكدا "رفض أي إملاءات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية".


وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "بري يستشعر حساسية المرحلة ودقتها، وهو يؤكد، تبعا لما ينقله عنه زواره، أن الأزمة المستجدة في شأن الطيران الإيراني يجب أن تعالج بمسؤولية وحكمة بعيداً من الإعلام والصخب"، منبّها إلى أن "الأخطاء المتبادلة يمكن أن تأخذ البلد إلى توترات نحن في غنى عنها".


وأكد بري، تبعا للزوار، "ضرورة أن تحل هذه المشكلة عبر حوار مباشر من دولة إلى دولة بين لبنان وإيران"، مشددا على أنه "من غير المسموح بتاتا أن يقرر العدو الإسرائيلي عنا ولنا، كما يحاول أن يفعل في مسألة منع هبوط طائرات إيرانية في مطار بيروت الدولي".

وأضاف: "إذا ظل العدو يتمادى فما الذي يضمن لاحقا أن لا يزعم، على سبيل المثال، بأن هناك تحويلات مالية إلى لبنان من المغتربين في إفريقيا تذهب إلى حزب الله، وعندها يمكن أن يُهدّد باستهداف مصرف لبنان كما يهدد المطار حاليا؟".

وشدد بري على أننا "لسنا مستعمرة إسرائيلية ولن نكون"، مؤكدا "رفض أي إملاءات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية"، داعيا إلى "معالجة الأزمة الطارئة وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية حصرا".

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