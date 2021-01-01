اسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في كتائب القسام في لبنان

بيروت/ وكالات/

استشهد شخص جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة صباح اليوم الإثنين،في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وشن جيش الاحتلال هجوما بطائرة مسيرة في مدينة صيدا جنوب لبنان، استهدف مركبة، وسط أنباء عن تنفيذ عملية اغتيال. وقالت نصادر اسرائيلية ان المستهدف هو القيادي في حماس محمد شاهين الذي كان يخطط لعمليات ضد جيش الاحتلال.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في مدينة صيدا جنوب لبنان.

فيما اعلن الإعلام الإسرائيلي عن محاولة اغتيال شخصية كبيرة في قصف سيارة في صيدا.

وتم استهداف المركبة بالقرب من مدينة رفيق الحريري الرياضية عند مدخل صيدا الشمالي، وقد هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان.

من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان الجيش الإسرائيلي اغتال قيادي في حماس باستهداف مركبة على الطريق البحري لمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأضافت، ان المستهدف في عملية الاغتيال في لبنان هو القيادي العسكري في حركة حماس محمد شاهين.