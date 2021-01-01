وفد إسرائيل يحمل للقاهرة 3 مطالب "تعجيزية".. ومبعوث ترامب يؤكد استبعاد حماس..

القدس المحتلة/سما/

يغادر وفد إسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في محاولة لتجديد المفاوضات مع ، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لدفع المباحثات نحو المرحلة الثانية من الصفقة.

وقالت القناة 14 العبرية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل ستطرح ثلاثة مطالب رئيسة على حماس خلال جولة المفاوضات الجديدة، وهي، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وتفكيك الجناح العسكري لحماس وإنهاء قدراته القتالية، ونفي قادة الحركة من قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت مصادر سياسية أن هذه المطالب تحظى بدعم كامل من ، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على حماس لنزع سلاحها كجزء من الحل السياسي طويل الأمد.

وعلى خلاف الوفود السابقة، يترأس الوفد الجديد العميد جال هيرش، رئيس قسم الأسرى والمفقودين، الذي سبق أن قاد مفاوضات مع الجانب القطري. ويعد هذا التغيير جزءا من إعادة تشكيل الفريق التفاوضي، حيث استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من رئيس الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون من المفاوضات، في ظل توتر علاقته بهما، فيما لا يزال رئيس الموساد ديدي برنياع ضمن

بالتزامن مع مغادرة الوفد إلى القاهرة، يعقد المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي اجتماعا مهما اليوم في الساعة 6:30 مساءً في مبنى "كيريا" بتل أبيب، حيث سيتم بحث مسار المفاوضات والمرحلة التالية من الصفقة، إلى جانب مسألة إدخال القوافل الإنسانية إلى ، والتعامل مع الإنذار الذي وجهه الرئيس ترامب بشأن استئناف العمليات العسكرية.

وفيما يبدو بأن هناك تنسيق إسرائيلي أميركي على هذه المطالب قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أمس الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين «إسرائيل» وحركة «حماس» صامد، وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالتأكيد.

وأوضح ويتكوف لقناة «فوكس نيوز» أنه أجرى هذا الصباح اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد. كما تحدث مع مسؤولين في المنطقة عن مواصلة المفاوضات هذا الأسبوع في مكان سيجري

تسلسل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأضاف ويتكوف أن اتصالاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط كانت بناءة للغاية حول تسلسل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدًا لأنها تشمل إنهاء الحرب وعدم مشاركة «حماس» في الحكومة وخروجها من غزة.

وكشف المبعوث الأميركي أن المحادثات تناولت «تسلسل المرحلة الثانية، وتحديد مواقف الجانبين، حتى نتمكن من فهم أين نقف اليوم، ثم مواصلة المحادثات هذا الأسبوع في مكان سيجري تحديده حتى نتمكن من معرفة كيفية الوصول إلى نهاية المرحلة الثانية بنجاح».