منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى فلسطين

القدس المحتلة/سما/

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، أواخر الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، بمنخفض جوي شديد البرودة، إذ تهب رياح قطبية وتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 11-13 درجة مئوية.

وفي التفاصيل، تتأثر البلاد يوم الخميس المقبل، بمنخفض جوي شديد البرودة ومن أصول قطبية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار في مختلف المناطق خاصة في المناطق الشمالية ووسط البلاد في بعض الفترات. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة مع المزيد من أمطار في مناطق مختلفة.

وتبدأ الرياح القطبية شديدة البرودة بالعبور إلى البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العديد من المناطق إلى أقل من خمس درجات مئوية، ويتشكل صقيع وانجماد نهارا، وتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي أو أدنى من ذلك ليلا وفجرا.

ويتواصل هطول الأمطار مع استمرار برودة الأجواء ليلا وفجرا، وتشتد الرياح بفعل تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.