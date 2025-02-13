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يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة

السبت 15 فبراير 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة



غزة/سما/

عرضت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، مشاهد للأسير الإسرائيلي الروسي لديها ألكسندر تروفانوف، خلال إحدى الجولات على شاطئ بحر قطاع غزة، قبل الإفراج عنه.

يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة قبل الإفراج عنه

وأبانت اللقطات ألكسندر تروفانوف وهو يتمشى على شاطئ غزة ويبتسم، كما وثق الفيديو الأسير الإسرائيلي وهو يأكل الموز ويصطاد السمك ويكتب على ورقة بيضاء بالعبرية، ويرمي حجرا في البحر.

هذا وأعلنت “كتائب القسام” و”سرايا القدس” أنهما ستفرجان يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى.

 
 

 

وقالت “سرايا القدس” في بيان أنه “سيتم الإفراج يوم غد السبت عن الأسير الصهيوني ألكسندر تروفانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

كما أشار أبو عبيدة المتحدث باسم “كتائب القسام” إلى أنه سيتم الفراج أيضا عن الأسيرين ساغي ديكل حن ويائير هورن.

 

وصرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لوكالة “تاس” الروسية، بأنه سيتم الإفراج عن المواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف احتراما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، أعلن مكتب إعلام الأسرى أنه “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين، سيتم الإفراج غدا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 36 أسيرا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر”.

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