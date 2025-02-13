غزة/سما/
عرضت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، مشاهد للأسير الإسرائيلي الروسي لديها ألكسندر تروفانوف، خلال إحدى الجولات على شاطئ بحر قطاع غزة، قبل الإفراج عنه.
يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة قبل الإفراج عنه
وأبانت اللقطات ألكسندر تروفانوف وهو يتمشى على شاطئ غزة ويبتسم، كما وثق الفيديو الأسير الإسرائيلي وهو يأكل الموز ويصطاد السمك ويكتب على ورقة بيضاء بالعبرية، ويرمي حجرا في البحر.
هذا وأعلنت “كتائب القسام” و”سرايا القدس” أنهما ستفرجان يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى.
وقالت “سرايا القدس” في بيان أنه “سيتم الإفراج يوم غد السبت عن الأسير الصهيوني ألكسندر تروفانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.
كما أشار أبو عبيدة المتحدث باسم “كتائب القسام” إلى أنه سيتم الفراج أيضا عن الأسيرين ساغي ديكل حن ويائير هورن.