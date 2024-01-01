طولكرم: دمار كبير ونزوح 80% من سكان مخيم نور شمس

طولكرم/سما/

يواصل الاحتلال عدوانه على مخيم نور شمس في طولكرم مخلفا دمارا كبيرا، ونزح الاف المواطنين من المخيم الى المناطق المجاورة بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على اخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، وسط تفاقم الازمة الإنسانية.

وقال سليمان زهيري أحد كوادر حركة فتح في مخيم نور شمس لمعا، ان قوات الاحتلال أجبرت معظم العائلات على ترك منازلهم، والتوجه الى خارج المخيم، مع استمرار اقتحام المنازل وتفجير أبوابها.

وأضاف زهيري، ان معظم سكان المخيم نزحوا إلى خارج المخيم، حيث يقدر أن ما يزيد عن 80% من السكان غادروا منازلهم إلى خارج المخيم، حيث تم افتتاح العديد من مراكز الإيواء في المدارس والمساجد والقاعات لاستيعاب الاعداد الكبيرة من النازحين.

وأوضح زهيري، أن قوات الاحتلال دمرت عشرات المنازل داخل المخيم بشكل كلي أو جزئي بالإضافة إلى التدمير الكبير في الاقتحامات السابقة، ووصف الأوضاع داخل المخيم بالصعبة للغاية، حيث أن قوات الاحتلال وصلت لأجزاء واسعة من حارات المخيم وهي تداهم المنازل بتفجير أبوابها وسكانها داخلها وتجبرهم على مغادرتها.

وفيما يتعلق بالمساعدات، قال زهيري ان ما يصل إلى النازحين قليل جدا مقارنة بالعدد الكبير من النازحين مناشدا الجهات والمؤسسات المحلية مد يد العون للنازحين.

ووجه محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل نداء استغاثة عاجل باسم مؤسسات وفعاليات المحافظة، لوقف عدوان الاحتلال واسناد من أجبروا على النزوح قسرا خلال هذا العدوان المستمر لليوم السادس عشر على التوالي.

وقال كميل في بيان صحفي:" يا ابناء شعبنا العظيم، يا ابناء امتنا العربيه والاسلاميه.. الى كل ذي حس انساني في العالم، ان مخيمي نور شمس وطولكرم يتعرضان لابشع عدوان ادى الى نزوح جماعي وصل الى حد 85٪؜ من سكانه حيث تم اجبارهم على الخروج قسرا من منازلهم بينهم المرضى وذوي الاعاقه والاطفال والنساء حيث هاموا على وجوههم في ظل البرد الشديد".

وتابع :" فاستقبلهم الاهالي من القرى والبلدات المحيطه بلا امكانيات تمكنهم من العيش بكرامه علما ان احتياجاتهم تفوق ما هو متوفر لدينا في ظل عدد كبير من الاجتياحات التي تعرض لها المخيمين ومدينة طولكرم منذ عام (2023) والتي ادت الى استشهاد (219) شهيدا كان اخرهم السيده سندس شلبي الحامل في الشهر الثامن".

واضاف:" هناك تدمير ممنهج للبنية التحتية عدة مرات ما ادى الى استنزاف السلطة الوطنية ماليا، لذا فاننا وامام ازمة النزوح الجماعية الخانقة نتوجه اليكم بمد يد العون بالمواد الغذائية والفراش والاغطية وكل ما يلزم عبر لجنة الكرامة للاغاثة والايواء لنتمكن من مواجهة هذه الازمة الانسانية الخانقة في ظل هذا العدوان المستمر على شعبنا."

ووجه كميل دعوة لإسناد المواطنين عبر التبرعات من خلال لجنة الكرامة والإغاثة الحسابات البنكية للجنة الكرامة لإغاثة أبناء محافظة طولكرم

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