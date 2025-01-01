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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا

الإثنين 10 فبراير 2025 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا



رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، توفر ثلاث منح دراسية في كوريا الجنوبية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في مجالي الماجستير والدكتوراة.

كما أعلنت توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لدراسة الشريعة الإسلامية للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأعلنت الوزارة أيضاً، توفر عدد من المنح في جامعة (Sussex) البريطانية للحصول على درجة الماجستير للعام الدراسي 2025-2026.

ودعت "التعليم العالي" الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps/main  للاطلاع على كامل التفاصيل.

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