"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا

رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، توفر ثلاث منح دراسية في كوريا الجنوبية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في مجالي الماجستير والدكتوراة.

كما أعلنت توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لدراسة الشريعة الإسلامية للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأعلنت الوزارة أيضاً، توفر عدد من المنح في جامعة (Sussex) البريطانية للحصول على درجة الماجستير للعام الدراسي 2025-2026.

ودعت "التعليم العالي" الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps/main للاطلاع على كامل التفاصيل.