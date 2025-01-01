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"هارتس" : مصر والأردن حذرتا اسرائيل من أ، خطة ترامب تعزز قبضة حماس

الأحد 09 فبراير 2025 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هارتس" : مصر والأردن حذرتا اسرائيل من أ، خطة ترامب تعزز قبضة حماس



القدس المحتلة / سما/

حذرت مصر والأردن إسرائيل من أنه في حال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن حركة حماس سوف تعزز قبضتها على حدود إسرائيل وتقوض السلام بين البلدين.

في ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى عدة دول، بما في ذلك الأردن ومصر، حذرت الدولتان إسرائيل من أنه إذا حدث هذا، فإن حماس سوف تعزز قبضتها على حدود إسرائيل.

وذكر التقرير الذي نشره موقع صحيفة "هآرتس" أن البلدين حذرا من العواقب المحتملة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إليهما.

ويشير التقرير إلى أن المسؤولين الأمنيين في مصر يخشون من أن يؤدي دخول مئات الآلاف من عناصر حماس إلى جنوب البلاد عبر معبر رفح إلى تقويض الاستقرار على الحدود، فضلاً عن تعريض اتفاق السلام بين البلدين للخطر.

ويؤكد الأردن أن الوضع السياسي في المملكة معقد بالفعل بعد تعزيز قوة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحذر المؤسسة الأمنية الأردنية من أن طرد نحو مليون من سكان قطاع غزة إلى أراضيها سيؤدي إلى تمركز حماس والمنظمات الأخرى على طول الحدود الشرقية لإسرائيل، من إيلات في الجنوب إلى ساحل تسيماح في الشمال.

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