  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: مجموعة "حنظلة" استولت على بيانات سرية للشرطة الإسرائيلية

الأحد 09 فبراير 2025 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: مجموعة "حنظلة" استولت على بيانات سرية للشرطة الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

قالت مجموعة هاكرز إيرانية إنها استولت على أكثر من 2 تيرابايت بيانات حساسة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت القناة الـ12 العبرية، عن مجموعة هاكرز "حنظلة" التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، أنها اخترقت بيانات للشرطة الإسرائيلية واستولت على 2.1 تيرابايت من المواد، بما في ذلك وثائق وأفلام وصور.


ووفقا لما نقله الإعلام الإسرائيلي عن وسائل إعلام إيرانية، فإن المواد التي استولت عليها مجموعة الهاكرز تضم وثائق خاصة بالموظفين ومخزون الأسلحة وسجلات طبية وسجلات المحكمة ووثائق هوية، مشيرة إلى إتاحتها 350 ألف وثيقة للوصول العام.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اعتقال جنديين بشبهة التخابر مع إيران مقابل مكافآت مالية.

وأفادت الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان أن التحقيقات أظهرت أن الجنديين كانا على اتصال مع جهة إيرانية منذ أشهر، ونفذا بناء على توجيهاتها مهام أمنية مقابل مكافآت مالية.

وذكرت أن أحدهما نقل إلى مشغله مواد سرية حصل عليها خلال خدمته العسكرية في وحدة الدفاع الجوي.

الأكثر قراءة اليوم

شروط جديدة لنتنياهو.. هل أصبح إنهاء حرب غزة حلماً "بعيد المنال"؟

مسؤول كبير في حماس: وقف إطلاق النار في غزة “في خطر وقد ينهار”

اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال في نفق "القسام".. وجهوا دعوة (شاهد)

تركي الفيصل يراسل ترامب ويعطيه “درسا في التاريخ”

5 رسائل من "القسام" خلال تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين (شاهد)

"دوّر عحالك".. تفاعل واسع مع عبارة من "القسّام" في تسليم الأسرى (شاهد)

"بلومبيرغ" : الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل سكان غزة رغم المعارضة الدولية الكبيرة..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-09_15-08-44

خمسة مخاطر مركزية لخطة ترامب بشأن غزة

67a883284236045e6446cf92

خطة مصرية بديلة لإعمار غزة في 3 سنوات فقط (فيديو)

67a855094236045c5000926f

متى سيحدث تطبيع "إسرائيل" مع السعودية؟.. نتنياهو يجيب

نتنياهو: مصر حولت قطاع غزة إلى سجن مفتوح

3-21-730x438

سكان غزة يردون على ترامب: باقون هنا حتى ينتهي الكابوس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية