أضواء غريبة تغزو سماء مصر وتكهنات "بزيارة" كائنات فضائية

شهدت محافظة الشرقية المصرية، ظاهرة مثيرة للجدل، خلال الساعات الماضية، حيث تم تداول صور وفيديوهات تظهر أضواء غريبة في السماء ما أثار تساؤلات عن وجود كائنات فضائية.

وأثارت هذه الظاهرة جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن طبيعة هذه الأضواء، وما إذا كانت تشير إلى وجود مخلوقات فضائية، أو نتيجة لأنظمة تشويش الرادار، أو حتى ربنا من أقمار صناعية.

وتباينت ردود الأفعال على هذه الظاهرة، حيث رجح بعض النشطاء في التفسيرات التي توقعت ظهور مخلوقات فضائية أو أطباق طائرة، فيما أشار البعض إلى أن هذه الظاهرة، وإن كانت نادرة، هي في الواقع طبيعية وترتبط بتغييرات مفاجئة في المجال المغناطيسي الجوي.

وذكروا أن تفريغ الشحنات داخل الغيوم يمكن أن يؤدي إلى ظهور ومضات ضوئية متتابعة تشبه كرات الضوء.

ليس هذا الحدث الأول من نوعه، حيث شهدت سماء إثيوبيا ظاهرة مشابهة، وأبلغ المواطنون عن كتل نارية مجهولة تتحرك بسرعة عالية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المسؤولين في إثيوبيا يبحثون عن تفسير لمثل هذه الظواهر، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن مواد فضائية أو بقايا أقمار صناعية.

وقال باحث في معهد علوم الفضاء الإثيوبي، إن "الأضواء المشتعلة قد تكون ناتجة عن بقايا أقمار صناعية احتُرقت عند دخولها الغلاف الجوي للأرض". مشيرا إلى "إمكانية أن تكون تلك الأضواء ناتجة عن مواد أخرى قادمة من الفضاء الخارجي".

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد أعلن العام الماضي عن اكتشاف أربعة أجسام فضائية جديدة، بوساطة أحدث تليسكوب في الشرق الأوسط، والذي يقع في منطقة القطامية.

وبلغ عدد الاكتشافات الفضائية خلال العام الماضي تسعة اكتشافات، بحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس المعهد الدكتور طه رابح، إن من أبرز ما رصد باستخدام تليسكوب مرصد القطامية الفلكي ومحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي كان الكويكب MK 2024، الذي اقترب من الأرض في 29 يونيو 2024، والذي تراوح عرضه بين 120 و260 مترا.

وتمكن الفريق البحثي من متابعة الكويكب بنجاح وحساب زمن دورانه حول نفسه، الذي بلغ 47 دقيقة، وهو ما يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها وكالة الفضاء الأمريكية.