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لأول مرة.. كتائب القسام طلق سراح 3 إسرائيليين من وسط قطاع غزة

السبت 08 فبراير 2025 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. كتائب القسام طلق سراح 3 إسرائيليين من وسط قطاع غزة



غزة / سما/

 

سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت 3 إسرائيليين من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر في حماس بأن الإسرائيليين الثلاثة هم إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي، موضحا أن اثنين منهم من كبار السن، بينما الثالث يعاني من إصابة أو حالة مرضية.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن الدفعة الخامسة لإطلاق سراح إسرائيليين وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا بريًا للقوات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية.

وشهدت شوارع دير البلح انتشارا مكثفا لعناصر كتائب القسام، الذين ظهروا بالزي العسكري الكامل، مدججين بالأسلحة، بينما جابت مركبات مزودة برشاشات ثقيلة المنطقة، وسط أجواء من الترقب.

وفي مشهد يعكس رمزية قوة حماس، أقامت الكتائب منصة رئيسية حملت شعار: "نحن الطوفان نحن اليوم التالي"، يتوسطها علم فلسطين داخل قبضة يد، تعبيرا عن الصمود، كما زينت بصور قيادات بارزة قتلها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

كذلك وضعت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مثلث أحمر إلى جانب مشاهد لآليات إسرائيلية مدمرة، وكتب أسفلها بالعبرية "النصر المطلق".

وقال فلسطينيون محليون إن هذه الترتيبات جاءت في إطار سعي القسام لإبراز قوتها التنظيمية والسيطرة الميدانية على عملية التسليم.

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