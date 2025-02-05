"يديعوت": قد نرى مزيدا من قادة "حماس" أحياء بعد ظننا أننا قتلناهم

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن "المؤسسة الأمنية كانت تعلن مقتل العشرات من عناصر حركة "حماس" دون تأكد كامل من ذلك".



وأضافت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "قد نرى خلال الأيام المقبلة ظهور مزيدا من قادة "حماس" أحياء بعدما ظننا أننا قتلناهم".

وأوضحت أنه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ظهر اثنان من قيادات حركة "حماس" في مقاطع فيديو جديدة من القطاع بعد أن أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن تصفيتهما.

وقالت "يديعوت أحرونوت": كان آخرهم قائد كتيبة "الشاطئ" في حركة "حماس" هيثم الحواجري الذي شارك في تحرير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي كيث سيجال، ورغم الحرج الكبير تعترف أجهزة الأمن الإسرائيلية بالأخطاء.



وذكرت أنه "في 3 ديسمبر 2023 أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن تصفية قائد كتيبة "الشاطئ" ورغم ذلك شارك هيثم الحواجري يوم السبت الماضي في عملية تسليم الرهينة كيث سيجال والتقط صورا مع عناصره وتجول بحرية دون إخفاء وجهه".

وأشارت إلى أن "هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يظهر فيها قائد كبير في "حماس" زعمت إسرائيل أنها قضت عليه في مرحلة لاحقة".

واعترف جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالخطأ المحرج، قائلين إن الإعلان الذي أصدروه بشأن الأمر قبل عدة أشهر كان مبنيا على معلومات استخباراتية تبين الآن أنها "خاطئة".

ووفق الصحيفة "سبق ذلك مقطع فيديو ظهر الشهر الماضي لقائد كتيبة "بيت حانون" التابعة لـ"حماس" حسين فياض أثناء جنازة في شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن زعم ال​​جيش الإسرائيلي أنه تم القضاء عليه في مايو الماضي في جباليا".

وفي الجنازة تحدث فياض عن "انتصار غزة على الجيش الإسرائيلي في الحرب" وما قاله يشير في الواقع إلى أن الفيديو حديث وقد تم تصويره بعد وقف إطلاق النار، حسبما أفادت الصحيفة العبرية.

وتابعت فيما يتعلق بعودة قائد كتيبة "بيت حانون" اضطر جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى الاعتراف بأنهما كانا مخطئين وأن المعلومات الاستخباراتية حول وفاته في غارة جوية كانت "غير صحيحة".

وذكرت الصحيفة حدوث حالة مماثلة مع قائد كتيبة "تل السلطان" في رفح جنوب غزة محمود حمدان "الذي كان يعمل أيضا حارسا ليحيى السنوار وقد تم القضاء عليه في اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي على بعد حوالي 200 متر من المكان الذي تم فيه القضاء على زعيم "حماس" السنوار في سبتمبر 2024".

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "حمدان وبقية عناصر قيادة كتيبة "تل السلطان" تم القضاء عليهم بالمكان في غارة جوية، ولكن مع القضاء على السنوار، اتضح أن هذه المعلومات الاستخباراتية لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، لذلك بقي حمدان على قيد الحياة حتى تم القضاء عليه في حادث آخر، وفق الصحيفة.