العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

وكالات - سما-

توالت ردود الفعل العربية والدولية، على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن السيطرة الأميركية على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط، وإعادة توطين سكانه في دول أخرى.

وكان ترمب أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتانياهو، إلى أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، متوقعا أن يتحول القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وأن الفلسطينيين "سيودون بشدة" المغادرة بعد الحرب التي دمرته.

السعودية

وعلقت وزارة الخارجية السعودية ببيان بعد دقائق من انتهائ المؤتمر، بالقول إن "موقف المملكة.. من قيام الدولة الفلسطينية، راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال".

وأضافت: "هذا الموقف كان واضحا، بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، خلال خطاب ألقاه ولي العهد محمد بن سلمان في مجلس الشورى في 18 سبتمبر الماضي".

ولفتت إلى أن "بن سلمان شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

وذكرت أن "السعودية تشدد على رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

مصر

وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الأربعاء، على "أهمية المضي قدما في مشاريع التعافي بقطاع غزة، من دون أن يغادره الفلسطينيون".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، الأربعاء، على "دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية".

كما أكد وزير الخارجية المصري على دعم بلاده "للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم".

تركيا

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، إن تصريحات ترامب "غير مقبولة"، مضيفا أن "أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة، ستؤدي إلى المزيد من الصراع".

وأكد أن "طرد (الفلسطينيين) من غزة مسألة غير مقبولة لا من جانبنا ولا من جانب بلدان المنطقة. ولا حاجة حتى لمناقشتها".

وأشار فيدان في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إلى أن تركيا "ستراجع الخطوات التي اتخذتها ضد إسرائيل"، وهي وقف التجارة واستدعاء سفيرها، "إذا توقف قتل الفلسطينيين وتغيرت ظروفهم"، على حد تعبيره.

فرنسا

واعتبرت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن "التهجير القسري لسكان غزة سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيمثل هجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين ويزعزع استقرار المنطقة".

وأضافت أن "مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة، بل في إطار دولة مستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية".

وتابعت: "سنواصل معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي، وأي رغبة في ضم الضفة الغربية بشكل أحادي".

أستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، إن "موقف أستراليا صباح اليوم هو نفسه مثلما كان العام الماضي".

وتابع: "تدعم الحكومة الأسترالية حل الدولتين".

الصين

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قال، الأربعاء، إن بكين "تعارض الترحيل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي دوري: "أكدت الصين دائما أن الحكم الفلسطيني على الفلسطينيين هو المبدأ الأساسي لحكم غزة بعد الحرب، ونحن نعارض الترحيل القسري لسكان غزة".

ولفت إلى أن بكين "تأمل بأن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار وإدارة القطاع بعد انتهاء الصراع، فرصة لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لمسارها الصحيح، استنادا إلى حل الدولتين".

روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن روسيا "تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين".