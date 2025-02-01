وحدة الظل» الحمساوية المسؤولة عن حماية الأسرى... ما هي؟ وكيف تعمل؟

غزة / سما /

شكلت «وحدة الظل» التابعة لـ«كتائب القسام» الذراع المسلحة لحركة «حماس»، كلمة السر الرئيسية في الحفاظ على حياة المختطفين الإسرائيليين لنحو 15 شهراً من الحرب التي شهدتها مناطق قطاع غزة كافة.

ورغم أن القوات البرية الإسرائيلية وصلت لكل منطقة في قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي، فإنها فشلت في تحقيق أحد أهم أهداف الحرب وهو استعادة المختطفين أحياء، وكانت غالبية من استعادتهم عبارة عن جثث، وعدد محدود جداً لا يتعدى السبعة من الأحياء، في ظل نقل المختطفين من مكان إلى آخر من قبل «وحدة الظل».

تأسيس «وحدة الظل»

فرض ظهور «وحدة الظل» علناً خلال عمليات تسليم المختطفين الإسرائيليين، الكثير من التساؤلات حول قدرة هذه الوحدة على الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من المختطفين خلال فترة 15 شهراً، في ظل الكثافة العملياتية العسكرية الإسرائيلية طوال فترة الحرب.

شُكلت فعلياً «وحدة الظل» عام 2006، وتحديداً بعد فترة من خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل «كتائب القسام» وفصائل أخرى، لكنه لم يُكشف عنها سوى عام 2016 بعد 5 سنوات من تحرير شاليط بصفقة تبادل أسرى عام 2011، حيث عرضت حينها «القسام» مقطع فيديو جديد لشاليط خلال وجوده في غزة.

وتقول مصادر من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وحدة الظل» شُكلت بعد نحو 3 أشهر من أسر شاليط، وذلك بعد أن تعرضت أماكن كان فيها لعدة ضربات جوية إسرائيلية بعد أسره بوقت قصير وكذلك بأوقات أخرى متفرقة.

وبينت المصادر حينها أن الوحدة شُكلت من نشطاء بارزين جداً لديهم خبرات أمنية وعسكرية كبيرة بهدف الحفاظ على حياة شاليط حينها، ومع مرور الأشهر والسنوات تم تجنيد آخرين، جزء منهم تم نقله من جهاز «استخبارات القسام»، وآخرون من «وحدة النخبة» ومن تشكيلات قتالية مختلفة، تلقوا تدريبات أمنية واستخباراتية وتكنولوجية خاصة، إلى جانب العسكرية التي كانوا يتلقونها منذ انضمامهم إلى «القسام».

ووفقاً للمصادر، فإن محمد الضيف ورفيق دربه محمد السنوار، حسب وصفها، هما من أمرا بتأسيس الوحدة بعد أسر شاليط، وكانت غالبية من خدم في تأسيسها وحراسة شاليط هم من سكان معسكر خان يونس، التي يقطنها الضيف والسنوار، ومن بينهم القادة الميدانيون في «القسام»: عبد الرحمن المباشر، وخالد أبو بكرة، ومحمد داوود، وكُشف عن مقتلهم في حدثين مختلفين عامَي 2013، و2021، إلى جانب سامي الحمايدة من سكان رفح الذي اغتالته إسرائيل عام 2008، وعبد الله لبد من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وهو أحد أبرز وجوه «ركن التصنيع» في «القسام»، الذي اغتالته إسرائيل عام 2011، برفقة شقيقه إسماعيل لبد الذي كان مسؤولاً ميدانياً بارزاً وكان له دور في عمليات التصنيع وتهريب الأسلحة والقذائف والمتفجرات من سيناء وغيرها.

كيف تعمل الوحدة؟

تعمل «وحدة الظل» بأساليب تكتيكية مختلفة، قامت «كتائب القسام» بتطويرها لسنوات، وخاصةً بعد أسر الجنديين هدار غولدن، وأرون شاؤول في حرب إسرائيل عام 2014، على قطاع غزة، التي استمرت 51 يوماً، ليتبين لاحقاً أن شاؤول كان منذ البداية جثة هامدة، استعادتها إسرائيل فجر الـ19 من يناير (كانون الثاني) المنصرم، قبيل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ولم يكن عناصرها يعملون فقط داخل الوحدة، بل كانت لهم مهام أخرى منها المشاركة في عمليات إطلاق صواريخ أو حفر أنفاق أو غيرها، خاصةً أن عملهم في الوحدة لا يكون على مدار الساعة ولا يوجد دوماً أسرى إسرائيليون، خاصةً أنه كان يتم تطويرها في سنوات شهدت هدوءاً ميدانياً، كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط».

وبينت أن تلك العناصر دُرِّبت بشكل جيد على طرق تأمين أي مختطفين إسرائيليين، وقد واجهوا تحدياً كبيراً بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأسر أكثر من 100 إسرائيلي من غلاف غزة.

وقالت المصادر إنه خلال فترة الحرب كانت تتلقى «وحدة الظل» تعليمات على مدار الساعة لنقل الأسرى من مكان إلى آخر، سواء كانوا فوق الأرض أو تحتها (الأنفاق)، وعملوا بطرق تكتيكية مختلفة منها دفع مختطفين إسرائيليين لارتداء ملابس نسائية عربية لنقلهم بسهولة على أنهم نساء من مكان إلى آخر.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات تفجير الأنفاق بطرق مختلفة، بالقصف الجوي أو بالمتفجرات، دفعت «وحدة الظل» إلى نقل الأسرى من الأنفاق إلى فوق الأرض في شقق سكنية سرية تتبع للوحدة، ولجأت في بعض الأحيان لوضع أسرى لديها في مركبات مغلقة شبه متوقفة عن العمل كانت في بعض الشوارع بهدف التمويه الأمني لحين نقل الأسرى لأماكن أخرى أكثر أماناً.

وتشير المصادر إلى أن إخراج المختطفين الإسرائيليين من مكان أسرهم إلى أماكن تسليمهم، كان من مهام «وحدة الظل» التي شاركت مع وحدات قتالية أخرى في عملية التمويه الأمنية بنقلهم من مكان إلى آخر، ومن مركبة إلى أخرى، وإخراج عدة مركبات بنفس النوع واللون من أكثر من مكان لتوفير أمان أكثر في عملية نقل المختطفين، لحين إيصالهم لمكان التسليم لطواقم الصليب الأحمر.

قائد كتيبة الشاطئ

وخلال عملية التسليم التي جرت في ميناء غزة، صباح السبت، والتي أشرفت عليها «وحدة الظل» وكتيبة الشاطئ التابعة لـ«كتائب القسام»، ظهر قائد الكتيبة هيثم الحواجري، على قيد الحياة، يشارك في عملية التسليم، بعد أن كانت إسرائيل أعلنت في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تصفيته، ليتبين أنه على قيد الحياة، وهو الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي للاعتراف بفشله في تلك العملية.

وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحواجري تعرض لثلاث عمليات اغتيال فشلت جميعها وأصيب في إحداها بجروح خطيرة تعافى منها مع مرور الوقت.

وبينت المصادر أن الحواجري قاد «كتيبة الشاطئ» في هجوم 7 أكتوبر 2023، بالهجوم على حاجز «إيرز» شمال القطاع، وناحال عوز شرق مدينة غزة.

وقالت إنه تولى مسؤولية الكتيبة بعد حرب عام 2014، وإنه كان مقاتلاً في «كتائب القسام» منذ أن كان في الـ19 من عمره، حيث يقترب حالياً من نحو 43 عاماً.

وتعتبر حادثة الحواجري هي الحادثة الثانية التي تكشف عدم دقة المعلومات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي بعد واقعة حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله 3 مرات قبل أن يعود للظهور بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.