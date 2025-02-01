الدفعة الأولى من المصابين والجرحى الفلسطينيين تصل المستشفيات المصرية

القاهرة/سما/

أعلنت السلطات المصرية وصول أول دفعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى البلاد عبر معبر رفح الحدودي بحسب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أن أول دفعة من المرضى والمصابين الفلسطينيين وصلت إلى البلاد قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة خلال تصريحات لقناة تليفزيونية محلية مصرية استعداد وزارة الصحة التام لاستقبال الحالات وتقديم أفضل خدمة طبية بحسب حالتهم المرضية.

وأوضح أن سيارات الإسعاف المصرية استقبلت مجموعة من المصابين والمرضى على مدار اليوم ونقلتهم إلى مستشفيات شمال سيناء وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح أن الطواقم الطبية تقوم بمناظرة الحالات وتقسيمها وبناءً على ذلك يتم تحديد المكان الأمثل لتقديم الخدمة سواء داخل مستشفيات شمال سيناء أو نقلهم إلى المحافظات الأخرى القريبة مثل محافظات القناة أو الشرقية.

وأكد أن وزارة الصحة جاهزة لنقل الحالات التي تستدعي النقل إلى مراكز طبية أكثر تخصصا في القاهرة إذا تطلب الأمر وذلك بالتنسيق الكامل بين جهات الدولة.

وأشار إلى تقسيم المحافظات إلى محافظات الخط الأول والثاني والثالث مضيفا أن مصر تتميز بقطاع صحي قوي ومجموعة مستشفيات شهدت طفرة كبيرة في أعدادها وتجهيزاتها.

وبدأ اليوم السبت خروج المرضى والجرحى الفلسطينيين من معبر رفح باتجاه مصر للعلاج لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح قبل 8 أشهر بعد أن سيطرت عليه قوات الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة للسماح بإجلاء الجرحى من قطاع غزة وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وكانت منظمة الصحة العالمية رحبت أمس الجمعة، بالإجلاء الطبي المخطط له لـ 50 مريضا عبر معبر رفح اليوم وهو الأول منذ بدء وقف إطلاق النار والأول عبر رفح منذ إغلاقه في مايو 2024.