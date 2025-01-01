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دمشق تلقي القبض على العميد عاطف نجيب ابن خالة المخلوع بشار الأسد

الجمعة 31 يناير 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق تلقي القبض على العميد عاطف نجيب ابن خالة المخلوع بشار الأسد



دمشق/سما/

 أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، ابن خالة رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، والمتهم بارتكاب جرائم في بداية الثورة السورية من بينها اعتقال الأطفال السوريين الذين كتبوا شعارات مناهضة لنظام بشار الأسد، من بينها الشعار الشهير “أجاك الدور يا دكتور”.

نجيب وُلد في مدينة جبلة الساحلية، وتخرّج من الكلية الحربية، قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات، حيث شغل مناصب عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا.

 

اشتهر نجيب بفساده واستغلاله للسلطة، إذ تورّط في ابتزاز رجال الأعمال والمواطنين على حد سواء. كان يتنقل بموكب شديد الحراسة، ويطلب طعامه من دمشق خوفاً من الاغتيال.

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