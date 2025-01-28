كانت مخزنة في "إسرائيل".. واشنطن تسلم أوكرانيا 90 صاروخا من طراز "باتريوت"

واشنطن/سما/

أفادت وكالة "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت لكييف خلال الأسبوع الماضي حوالي 90 صاروخا اعتراضيا من طراز "باتريوت" أرض-جو، كانت موجودة في إسرائيل.



وأكد موقع "إكسبرس" أن الصواريخ تم تسليمها إلى بولندا، ومن المتوقع أن يتم نقلها من هناك إلى أوكرانيا، في إطار أكبر عملية نقل أسلحة من إسرائيل إلى كييف منذ بدء النزاع في عام 2022.



ووفقا للموقع الإخباري، فإن القوات الجوية الإسرائيلية أخرجت منظومة "باتريوت" من الخدمة في أبريل الماضي، معتبرة أنها قديمة وعفا عليها الزمن، في ظل تطويرها لأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها. ومن جهتها، عرضت السلطات الأوكرانية إعادة الصواريخ إلى الولايات المتحدة لتحديثها، ثم إرسالها إلى كييف. إلا أن إسرائيل أجلت القرار بسبب مخاوف من رد فعل روسي محتمل، ربما من خلال تزويد إيران بأسلحة متطورة، حسبما ذكرت "أكسيوس". في حين أكد مسؤول أوكراني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الرد على مكالمات أوكرانية بشأن هذه القضية لعدة أسابيع.

وأشارت "أكسيوس" إلى أن نتنياهو لم يوافق على هذه الخطوة إلا في شهر سبتمبر الماضي، تزامنا مع رغبته في التحدث إلى رئيس نظام كييف للحصول على موافقته على قيام الإسرائيليين المتشددين بالحج السنوي إلى مدينة أومان الأوكرانية، حيث رفض زيلينسكي الحديث معه حتى يوافق على صفقة الصواريخ الأمريكية، وفقا لما ذكره مسؤول أوكراني لموقع "أكسيوس".

ولفت الموقع الإخباري إلى أن تل أبيب قامت بإبلاغ موسكو بأن الأمر يتعلق بإعادة الأسلحة الأمريكية و"ليس بتسليمها مباشرة إلى كييف".