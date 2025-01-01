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مبعوث ترامب يلتقي حسين الشيخ في السعودية

الثلاثاء 28 يناير 2025 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب يلتقي حسين الشيخ في السعودية



القدس المحتلة/سما/

 التقى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الرياض، اليوم الثلاثاء، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وناقشا العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وخطط الإدارة الجديدة السياسية في الشرق الأوسط، ذلك بحسب مصادر مطلعة على مضمون اللقاء لموقع واللا العبري.

وكان هذا أول لقاء بين مسؤول كبير في إدارة ترامب ومسؤول فلسطيني منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق الموقع، يأتي اللقاء على خلفية جهود إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة والدفع نحو اتفاق سلام سعودي إسرائيلي يشمل أيضا مسارا إلى دولة فلسطينية مستقبلية.

وقالت المصادر إن الاجتماع جاء نتيجة لأسابيع من المحادثات الهادئة بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب والقيادة الفلسطينية.

وبحسب أحد المصادر، فإن المملكة العربية السعودية ساعدت في التوسط وتنظيم الاجتماع الذي عقد في عاصمتها. 

وخلال رئاسة ترامب السابقة، تجمدت العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بشكل رئيسي بسبب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، حاول الرئيس الفلسطيني المصالحة وأرسل لترامب رسالة دعم بعد محاولة اغتياله. وكان رد ترامب إيجابيا.

وبعد أيام قليلة من فوز ترامب بالانتخابات، تحدث مع الرئيس عباس عبر الهاتف. وقال مسؤولون فلسطينيون إن المحادثة كانت إيجابية للغاية، وأكد ترامب رغبته في تحقيق السلام في الشرق الأوسط كجزء من اتفاق أوسع مع السعودية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن ويتكوف سافر إلى السعودية، الثلاثاء، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يزور ويتكوف إسرائيل يوم الأربعاء ويلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر ومسؤولين كبار آخرين.

ومن المتوقع أيضا أن يزور قطاع غزة للاطلاع على تقدم وقف إطلاق النار. وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول أميركي كبير إلى غزة منذ ما يقرب من عشرين عاما.

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