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حبيب نورمحمدوف متوجها بالشكر لدولة: "نحبكم لدعمكم فلسطين.. أنتم تدعمون إخواننا"

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبيب نورمحمدوف متوجها بالشكر لدولة: "نحبكم لدعمكم فلسطين.. أنتم تدعمون إخواننا"



دبلن/سما/

أعرب الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" عن امتنانه لإيرلندا على دعمها للشعب الفلسطيني، وذلك خلال بطولة "طريق الأبطال إلى دبي".

وتوجه حبيب نور محمدوف بكلمة الشكر لإيرلندا على دعمها لفلسطين، بعد فوز ابن عمه عثمان نور محمدوف على متحديه الإيرلندي بول هيوز بالنقاط في النزال الرئيسي الذي جمعهما في ليلة استثنائية ضمن بطولة "طريق الأبطال إلى دبي – PFL Road to Dubai Champions Series".

وقال حبيب نور محمدوف في القفص: "يا شباب، أعلم أنه ليس دوري للتحدث. ولكن أريد أن أقول شيئا واحدا. لا تنسوا أن إيرلندا هي أحد أبرز الداعمين لفلسطين في العالم. نحن نحبكم يا شباب. داخل القفص لا يوجد سوى المنافسة العادلة. ولدعمكم لفلسطين فنحن نحبكم. أنتم تدعمون إخواننا".

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