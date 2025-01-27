"حماس" تقيم حفل استقبال للأسرى المحررين المبعدين خارج فلسطين بمصر (صور)

القاهرة/سما/

أقامت حركة "حماس" مساء الاثنين حفل استقبال للأسرى المحررين المفرج عنهم الذين وصلوا العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت الماضي ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار".

وشاركت قيادة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" وعدد من الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررين المبعدين إلى خارج فلسطين وأهالي الأسرى في حفل الاستقبال.

يشار إلى أن وفدا قياديا من حركة "حماس" وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، حيث من المقرر الالتقاء بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

والأسرى المفرج عنهم من "أصحاب المؤبدات العليا، قضوا خلالها أكثر من عشرين عاما داخل سجون الاحتلال الصهيوني".

وعبر الأسرى المحررون عن "امتنانهم وشكرهم للشعب الفلسطيني وللمقاومة وخاصة في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة جماعية من آلة الحرب الصهيونية على مدار 471 يوما".

وفي اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع، حيث أكد مكتب الإعلام الحكومي مساء الاثنين أن أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني تمكنوا من العودة إلى شمال القطاع.