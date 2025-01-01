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بعد نشر صور المجندات بلباسهن العسكري ..صحفي إسرائيلي يسخر من نتنياهو: هذا هو النصر المطلق

السبت 25 يناير 2025 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد نشر صور المجندات بلباسهن العسكري ..صحفي إسرائيلي يسخر من نتنياهو: هذا هو النصر المطلق



القدس المحتلة/سما/

سخر صحفي إسرائيلي، اليوم السبت، من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد صور المجندات الأربع التي تم إطلاق سراحهم اليوم وهم باللباس العسكري.
وقال مراسل قناة كان العبرية، روعي كاس، وقد علق ساخراً من نتنياهو: “صورة النصر المطلق”. وفق قوله.
ومن جانبها، قالت قناة 12 العبرية: “الصورة الأولى: المراقبات يلوّحن بالزي العسكري في ميدان فلسطين، في عرض ساخر من حماس”. بحسب وصفها.
وكانت زعمت وسائل إعلام عبرية، أن سبب إقامة المقاومة بغزة “احتفالاً رسمياً” خلال تحرير الأسيرات الإسرائيليات الأربع هو أنهم “مجندات” في جيش الاحتلال.
وقال الإعلام العبري: “إن حركة حماس تخطط لإقامة “احتفال رسمي” مُهين بشكل خاص لأن الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم اليوم هم جنود”. وفق قولها.

وكانت قد أطلقت المقاومة الفلسطينية الأحد الماضي سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن 90 أسيراً في فلسطينية وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.
يأتي ذلك في ظل دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الفعلي صباح الأحد الماضي، عند الساعة الثامنة والنصف، بعد 470 يوماً من الإبادة الجماعية، التدمير الهائل للمنازل والبنية التحتية، وسط ترقب وفرحة عارمة من أهالي القطاع.

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