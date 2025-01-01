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غزة تودع الشهيدين القياديين في حماس روحي مشتهى وسامي عودة

الجمعة 24 يناير 2025 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تودع الشهيدين القياديين في حماس روحي مشتهى وسامي عودة



غزة /سما/

شُيّع جثماني الشهيدين القياديين في حركة حماس، روحي مشتهى وسامي عودة، اليوم الجمعة، من المسجد العمري الكبير في وسط مدينة غزة، وسط حضور جماهيري غفير، تقدمه قيادات فلسطينية وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.

وقد استشهد عضوا المكتب السياسي لحركة حماس في وقت سابق خلال عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأثناء التشييع، رفعت الأعلام الفلسطينية وصور الشهيدين، حيث عبر الحاضرون عن فخرهم بشجاعتهما وتفانيهما في خدمة القضية الفلسطينية.

كما ندد المشاركون في التشييع بالعدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدين على استمرار المقاومة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

وقد أُديت صلاة الجنازة على الشهيدين قبل أن يُحمل جثماناهما في مسيرة تشييع حاشدة نحو مقبرة الشهداء، حيث وُوري الثرى.

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