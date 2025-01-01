خلال اتصال هاتفي : بن سلمان يعد ترامب باستثمارات بمبلغ 600 مليار دولار “مُرشّحة للارتفاع”..

سما / وكالات /

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل التعاون لإحلال السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن سلمان مع ترامب مساء الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكرت الوكالة أن ابن سلمان نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتهنئته لترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، و”تمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته”.

وجرى خلال الاتصال “بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب” وفق ذات المصدر

وأردفت: “كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”.

وأشار ولي العهد السعودي وفق ذات البيان، إلى “قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار”.

وأكد ولي العهد السعودي “رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية”. بحسب ذات المصدر.

ونقل البيان عن ترامب تعبيره “عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على تهنئتهما”، مؤكدا حرصه على “العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة”.

والاثنين، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، فيما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وبحث ، الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، سبل تطوير العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى أول اتصال هاتفي من ماركو روبيو منذ تولي الأخير منصبه.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق المصدر ذاته.

الرياض/ الأناضول- بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل التعاون لإحلال السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن سلمان مع ترامب مساء الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكرت الوكالة أن ابن سلمان نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتهنئته لترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، و”تمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته”.

وجرى خلال الاتصال “بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب” وفق ذات المصدر

وأردفت: “كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”.

وأشار ولي العهد السعودي وفق ذات البيان، إلى “قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار”.

وأكد ولي العهد السعودي “رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية”. بحسب ذات المصدر.

ونقل البيان عن ترامب تعبيره “عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على تهنئتهما”، مؤكدا حرصه على “العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة”.

والاثنين، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، فيما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وبحث ، الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، سبل تطوير العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى أول اتصال هاتفي من ماركو روبيو منذ تولي الأخير منصبه.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق المصدر ذاته.