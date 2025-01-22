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جنين: استشهاد منفذي عملية الفندق قتيبة الشبلي ومحمد نزال برصاص الاحتلال في برقين

الخميس 23 يناير 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: استشهاد منفذي عملية الفندق قتيبة الشبلي ومحمد نزال برصاص الاحتلال في برقين



جنين/سما/

اعلن جيش الاحتلال عن اغتيال مواطنين اثنين في برقين غرب جنين زاعما أنهما من نفذا عملية الفنقومية سابقا التي أسفرت عن مقتل واصابة عدد من الاسرائيليين.

وقالت مصادر محلية بان  منفذي عملية الفندق قتيبة الشبلي ومحمد نزال استشهدا برصاص الاحتلال في برقين.

وهدمت قوات الاحتلال الليلة، المنزل الذي حاصرته في بلدة برقين غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية إن قوات الاحتلال سوت المنزل بالأرض، بعدما جرفته بواسطة جرافة ثقيلة.

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت مساء الأربعاء، منزلا في بلدة برقين غرب جنين، وأطلقت تجاهه عدة صواريخ من طائرة مسيرة وقذائف "انيرجا".

وقال شهود عيان إن قوات خاصة تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا وطلبت من المتواجدين فيه الخروج منه عبر مكبرات الصوت، وبدأت بإطلاق الرصاص، ثم أطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة صواريخ وقذائف "انيرجا" صوب المنزل، وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

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