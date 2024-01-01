رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة

أوسلو/وكالات/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.

وردت تصريحات مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو.

وأضاف أن “غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد”.

وتابع: “جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة”.

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها بغزة.

وتضمن القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، تفاصيل المقترح المكون من ثلاث مراحل ويشير إلى قبول إسرائيل له.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودفع خطة إعادة الإعمار على مدى عدة سنوات.

كما رفض القرار أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، ويؤكد دعم مجلس الأمن لحل الدولتين، والذي يتصور توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.

ودعا مصطفى إلى “رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين، ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام”.