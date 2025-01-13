قناة عبرية: إسرائيل تحاول إعادة غسان عليان من إيطاليا خشية اعتقاله

القدس المحتلة / سما/

قالت قناة عبرية، مساء الاثنين، إن إسرائيل تعمل على إعادة مسؤول عسكري كبير من إيطاليا بعد تقديم طلب استصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وبحسب القناة 12 الخاصة، فإن مؤسسة “هند رجب” وجهت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، لاستصدار مذكرة اعتقال بحق اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية”.

وتتخذ مؤسسة “هند رجب” من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في فبراير/ شباط 2024، وتقول إنها “مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

وهند رجب طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

وهذه المرة الأولى التي تسعى فيها المؤسسة لإلقاء القبض على ضابط برتبة لواء بالجيش الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن “إسرائيل تعمل حاليا على إعادة اللواء غسان عليان من إيطاليا إلى تل أبيب”.

بدوره، قال دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس مؤسسة “هند رجب”، الاثنين، في البرنامج التلفزيوني الأمريكي “الديمقراطية الآن”، إن المنظمة تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاعتقال اللواء عليان، الذي يجري حاليا زيارة سرية لإيطاليا، مضيفا “أبلغنا السلطات في إيطاليا أيضا أن عليان ليس لديه أي حصانة”.

وتابع أبو جهجة: “عليان يرأس وحدة تنسيق أعمال الحكومة، وهي الجهة المسؤولة عن التجويع كسلاح في غزة، وهو موجود سراً في إيطاليا”.

ولاحقا كتبت مؤسسة “هند رجب” عبر منصة “إكس”: “ناشدنا السلطات الإيطالية الاعتقال الفوري للواء غسان عليان الذي يتواجد حاليا في روما”.

وأضافت: “أشرف عليان على الحصار الكامل لقطاع غزة، واستخدام الجوع كسلاح، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وهذه الأفعال تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابعت: “في غياب الحصانة بموجب القانون الدولي، نؤكد أن إيطاليا ملزمة بالتحرك بسرعة”.

يشار إلى أن عليان وقبل تعيينه منسقا لأعمال الحكومة الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2021، شغل العديد من المناصب العسكرية، بينها رئيس الإدارة المدنية (هيئة حكم إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة)، وقائد لواء غولاني، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

والجمعة، أعلنت مؤسسة “هند رجب”، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة “ناحال” الفرار من السويد.

وفي ظل محاولات ملاحقة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، قرر الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بناء على أوامر رئيس الأركان هرتسي هاليفي “إخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.