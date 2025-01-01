اسرائيل صادقت على 2377 وحدة استيطانية خلال 6 أسابيع بالضفة المحتلة..

القدس المحتلة/سما/

صادق ما يسمى بـ "مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال بالضفة، على 2377 وحدة استيطانية خلال الأسابيع الستة الماضية، بينها 400 وحدة سكنية تم المصادقة عليها الأسبوع الماضي.

ويأتي توسيع وتسريع البناء الاستيطاني في أعقاب قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الاستيطان، بأن يعقد مجلس التخطيط الأعلى اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، بدلا من عقد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

ويهدف تحويل اجتماعات مجلس التخطيط الأعلى إلى اجتماعات أسبوعية إلى زيادة كبيرة في المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وتوسيعها، خلال العام 2025 قياسا بالسنوات الماضية.