الكيوي فاكهة خضراء لذيذة تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجسم. تنمو فاكهة الكيوي الاستوائية ذات النكهة الحامضة والحلوة، في فصل الشتاء. تكون حامضة عندما يتم حصادها طازجة، في حال كنتِ لا تحبين النكهات الحامضة فاختاري الناضجة منها.

أما عن فوائد الكيوي في تحسين صحة الجهاز التنفسي فتشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج في حديثها لـ"سيّدتي" إلى أنها مهمة جداً في التخفيف من أعراض الربو وعلاج السعال.

فوائد الكيوي الصحية للجهاز التنفسي

تعزيز صحة الجهاز التنفسي: للكيوي دور فعّال في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، فقد وُجد أنه مساعد جيّد في علاج حالات مثل ضيق التنفس ومرض الربو، حيث وجد أن تناول حبة إلى حبتين من الكيوي أسبوعياً ساهم في تخفيف أعراض الربو والسعال، وخاصةً الليلي، حيث يُفيد تناول حبة كيوي قبل النوم.

بفضل محتواها الغني بفيتامين سي C فهي مفيدة ضد نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن تغير الطقس.

تساعد فاكهة الكيوي الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة على تقليل أعراض مثل ضيق التنفس لا سيما لدى مرضى الربو.

فوائد الكيوي الصحية للجسم

تعزيز صحة العين: يحتوي الكيوي على مادة اللوتين الضرورية لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة، للحفاظ على سلامة العين. كما يحتوي على نسب جيدة من فيتامين أ A المعروف طبياً بقدرته على المساهمة في تحسين صحة العين، وقدرته على الوقاية من الإصابة بالعشى الليلي والتكنّس البقعي عند كبيرات السن.

دعم عمل الجهاز الهضمي: من فوائد الكيوي أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لغناه بالألياف الغذائية التي لها دور مهم في تليين الفضلات، تسهيل حركة الأمعاء، الوقاية من الإمساك، تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير. كما وجد أن في الكيوي بعض الإنزيمات التي تساعد في عملية هضم البروتينات في الجسم.

تقوية الجهاز الهضمي: يعدّ الكيوي مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة القوية والتي تساعد في تحييد الجذور الحرّة، والوقاية من السرطانات. الكيوي يحتوي على فيتامين C الذي له دور كبير في تعزيز مناعة الجسم. كما وُجد أن للكيوي دوراً مساهماً في حماية الحمض النووي للخلايا من التلف.

حماية صحة القلب: من فوائد الكيوي أنه يساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين، وتناوله قد يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويعود السبب في قدرة الكيوي على ذلك، هو احتواؤه على الألياف الغذائية؛ حيث تساهم في خفض مستوى الكولسترول الضار ورفع الكولسترول الجيد في الجسم. كما أن البوتاسيوم الموجود في الكيوي ينظّم عمل القلب ويساعد في ضبط ضغط الدم. فيما يعمل الكروم على تنظيم ضربات القلب ويساهم في تحسين مستويات السكر في الدم.

يتميّز الكيوي بأنه قليل السعرات ولا يحتوي على الكولسترول، وبهذا يكون الكيوي إحدى الفواكه الرائعة والمناسبة لمرضى السكري. كما أن احتواء الكيوي على الألياف الغذائية جعله فعّالاً في إبطاء عملية امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي.

تعدّ الكيوي من أكثر الفواكه استهلاكاً في أشهر الشتاء وهي غنية جداً بفيتامين C وفيتامين K. والكيوي فاكهة مفيدة جداً للصحة، لاحتوائها على فيتامينات أ A و إي E، الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم والمعادن. بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف.

تقوّي فاكهة الكيوي الجهاز المناعي بفضل غناها بالألياف. عند تناولها بانتظام، تساعد خصائصها المضادة للأكسدة على إنقاص الوزن بطريقة صحية.

تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وقليلة السعرات الحرارية ونادراً ما تسبّب الكيوي رد فعل تحسّسياً.

مفيدة لصحة البشرة: بما أن الكيوي مادة قلوية طبيعية، فهي تساعد على منع أضرار الأطعمة الحمضية المستهلكة. تقلل من علامات الشيخوخة على البشرة. ولفيتاميني E و C الموجودين فيها القدرة على منع تدهور حالة البشرة. يساهم فيتامين C أيضاً في إنتاج الكولاجين في الجسم. يدعم الكولاجين بنية البشرة ويمنحها مظهراً صحياً. وهو مفيد للأمراض الجلدية بخصائصه المضادة للأكسدة. وتساعد الكيوي في شفاء الأمراض الفطرية والمعدية.

مفيدة لصحة الشعر: تشمل فوائد الكيوي صحة الشعر لاحتوائها على عنصر النحاس الذي يلعب دوراً مهماً في الأداء السليم للجسم. فالجسم الصحي الذي يعمل بشكل سليم يوفر الحماية من مشاكل الشعر التي تحدث في سنّ مبكرة.

تفيد الكيوي في تحسين الأعراض لدى مرضى متلازمة القولون العصبي، فهي تعتبر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من سكريات الفودماب، وهي مجموعة من السكريات التي تتسبّب بتفاقم أعراض القولون العصبي. كما يمكن أن تساعد الكيوي على التقليل من أعراض أمراض القولون الالتهابية، وذلك بفضل احتوائها على بروتينات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساهم في التقليل من الالتهابات في الأمعاء.