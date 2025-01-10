  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تلقت رسالة إيجابية من قطر بشأن نقاط خلافية في مفاوضات غزة

الجمعة 10 يناير 2025 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تلقت رسالة إيجابية من قطر بشأن نقاط خلافية في مفاوضات غزة



القدس المحتلة/سما/

تلقت إسرائيل رسالة إيجابية من قطر بشأن استعداد حركة حماس التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى؛ حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وبحسب المصادر، فإن الرسالة الإيجابية التي تلقتها تل أبيب تتعلق بقائمة أسرى إسرائيليين على قيد الحياة وعدة نقاط خلافية بين حماس وإسرائيل.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات هاتفية عاجلة مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، والفريق المفاوض في أعقاب الرسالة من قطر؛ حسبما أوردت "كان 11".

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي، لم تسمه، قوله إن "رئيس الحكومة نتنياهو أجرى تقييما للوضع بشأن الأسرى والمفقودين مع قادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف أنه "خلال تقييم الأوضاع جرى تلقي تحديثات من الفريق المفاوض، وقد أصدرت تعليمات بناء على ذلك".

وأشار المسؤول الإسرائيلي نفسه إلى أن "المفاوضات في الدوحة متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"؛ فيما لم يعلن عن موعد زيارة رئيس الموساد والفريق المفاوض لمواصلة المفاوضات في قطر.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة طرحتها "إسرائيل" على مصر بشأن اليوم التالي لوقف الحرب في غزة

تعيين فلسطيني وزيرا للنفط في الحكومة السورية الجديدة ..

تخوفاً من 7 اكتوبر جديد..رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية

ماسك يدعو إلى معاملة غزة كاليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)

بايدن يتحدث عن “تقدم حقيقي” في المفاوضات المتعلقة بالرهائن في غزة ويتهم حماس بعرقلة الصفقة..

كاتس يأمر الجيش : جهزوا خطة لهزيمة حماس الكاملة إذا لم تطلق سراح الأسرى

وزير بريطاني سابق يدعو لترشيح الجيش الإسرائيلي لجائزة نوبل للسلام!

الأخبار الرئيسية

مبعوث ترامب يصل الدوحة.. "المفاوضات متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"

67812db84c59b766090b629b

تفاصيل خطة طرحتها "إسرائيل" على مصر بشأن اليوم التالي لوقف الحرب في غزة

photo_2025-01-10_17-40-13

شهداء بينهم صحفي إثر قصف واستهداف إسرائيلي في قطاع غزة

صحيفة عبرية: لماذا لا ندع أبو مازن يدخل غزة بسياراته الفارهة كما الحال في الضفة؟

678137a34c59b761f258a27d

نتنياهو يهدد الحوثيين بدفع ثمن باهظ بعد غارات إسرائيلية في عمق اليمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية