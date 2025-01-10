"إسرائيل" تلقت رسالة إيجابية من قطر بشأن نقاط خلافية في مفاوضات غزة

القدس المحتلة/سما/

تلقت إسرائيل رسالة إيجابية من قطر بشأن استعداد حركة حماس التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى؛ حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وبحسب المصادر، فإن الرسالة الإيجابية التي تلقتها تل أبيب تتعلق بقائمة أسرى إسرائيليين على قيد الحياة وعدة نقاط خلافية بين حماس وإسرائيل.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات هاتفية عاجلة مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، والفريق المفاوض في أعقاب الرسالة من قطر؛ حسبما أوردت "كان 11".

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي، لم تسمه، قوله إن "رئيس الحكومة نتنياهو أجرى تقييما للوضع بشأن الأسرى والمفقودين مع قادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف أنه "خلال تقييم الأوضاع جرى تلقي تحديثات من الفريق المفاوض، وقد أصدرت تعليمات بناء على ذلك".

وأشار المسؤول الإسرائيلي نفسه إلى أن "المفاوضات في الدوحة متواصلة بشكل مكثف وتحت تعتيم كامل"؛ فيما لم يعلن عن موعد زيارة رئيس الموساد والفريق المفاوض لمواصلة المفاوضات في قطر.