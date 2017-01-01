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انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان …

الخميس 09 يناير 2025 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان …



بيروت /سما/

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش، جوزيف عون، رئيساً للبلاد، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون.

وبهذا أيضاً، يكون جوزيف عون قائد الجيش الرابع الذي يتولى هذا المنصب، إذ سبقه إلى ذلك كلّ من إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون.

جاء ذلك بعد تصويت النواب اللبنانيين، اليوم الخميس، في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، بعد الفشل في تأمين ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً، خلال التصويت في الدورة الأولى صباحاً، وهو الحد الأدنى المطلوب لفوز أي مرشح.

وبعدما صوّت 71 نائباً لقائد الجيش في الدورة الأولى، فإنّه حاز على 98 صوتاً في الثانية، بينما تم تسجيل صوتين لشبلي الملاط، 9 أوراق بيضاء و17 أخرى ملغاة.

يُذكر أنّ النواب اللبنانيين الـ128 شاركوا في انتخاب رئيس الجمهورية، بحضور سفراء العديد من الدول، بينهم سفراء الولايات المتحدة والسعودية وإيران وقطر ومصر والصين.

من هو الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية؟

جوزيف عون شغل منصب قائد الجيش اللبناني. تولّى هذه المهمة منذ الـ8 من آذار/مارس 2017، خلفاً للعماد جان قهوجي. وتعود بداية مساره العسكري في الجيش إلى عام 1983.

حصل على ترقية حتى نال رتبة عميد ركن في عام 2013. واستمرّ في تسلّم الرتب العسكرية، وصولاً إلى رتبة عماد في عام 2017، مع تعيينه قائداً للجيش، ليشغل هذا المنصب خلال إحدى أكثر الفترات حساسيةً في لبنان.

وشهد لبنان خلال هذه المدة تحدّيات أمنية وسياسية كبيرة، أبرزها معركة "فجر الجرود" عام 2017، التي خاضها الجيش مع المقاومة ضدّ التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال والقاع، عند الحدود مع سوريا.

وشهد أيضاً تحدّيات أمنية بعد اندلاع الاحتجاجات في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، والحرب الإسرائيلية الموسّعة على لبنان التي دامت أكثر من 60 يوماً في عام 2023، والتي فرضت التزامات جديدةً على الجيش اللبناني، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

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