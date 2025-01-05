قناة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب بين حماس و"إسرائيل"

غزة/سما/

كشفت قناة الحدث السعودية ، مساء اليوم الأحد، تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب بين حركة حماس و"إسرائيل".

ونقلت القناة عن مصادر قولها، أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع سيتوجه غدا للعاصمة القطرية الدوحة لبحث تفاصيل صفقة التبادل في غزة.

وأضافت المصادر، أن هناك توجه إيجابي لعقد صفقة بين "إسرائيل" وحماس، مشيرة إلى أن الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس سيكون مرحليا ويستمرمن شهرين إلى 3 أشهر.

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق يضمن حصانة لقيادات حماس ولن تستهدفها "إسرائيل"، كما يقضي الاتفاق بخروج قيادات حماس من غزة وتسليم السلطة لهيئة فلسطينية مستقلة.

وذكرت أن الهيئة الفلسطينية التي ستدير غزة ستنسق مع دول عربية وأجنبية، وبحسب المصادر قد يتم الاتفاق على نشر قوات دولية من دول اسكندنافيا في غزة.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة ستكون راعية للاتفاق بين حماس وإسرائيل.

ووفق المصادر فإن أعضاء الوفد الإسرائيلي عادوا إلى تل أبيب لإطلاع المستوى السياسي بتقدم المفاوضات، مشيرة إلى أن مسؤول قسم الشرق الأوسط بالموساد وممثل الجيش وممثل الشاباك مازالوا في الدوحة

ونوهت المصادر أن "وفد تركي يتواجد بالدوحة للتنسيق من أجل الدفع بإبرام الصفقة.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، سيتوجه يوم غد، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، قوله إنه والوزراء من حزب الليكود سيؤيدون صفقة تبادل أسرى "التي يقودها رئيس الحكومة نتنياهو"، ودعا باقي الوزراء إلى تأييدها، وأضاف أن "هذا واجبنا الأخلاقي ولا توجد فريضة أهم من افتداء الأسرى".

جاء ذلك فيما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني قوله إن اليوم، الأحد، يعد يومًا حاسمًا في المفاوضات، إذ نجح الوسطاء في جسر فجوات، وسط ترقب لرد إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الفلسطيني الذي أشارت إلى أنه "فضّل عدم الكشف عن هويته"، قوله إن "الوسطاء تمكنوا من جسر الفجوات بين الطرفين من خلال حلول وسطية".

وأضاف أن الوسطاء ينتظرون رد الحكومة الإسرائيلية، الليلة، بعد اجتماع سيعقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.



ويجتمع نتنياهو في وقت لاحق مساء اليوم، مع شركائه في الائتلاف، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية؛ وكانت طائرة الوفد الإسرائيلي قد غادرت الدوحة في وقت سابق، عائدة إلى تل أبيب.

وذكرت التقارير أن نتنياهو دعا وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب شاش أرييه درعي، للمشاركة في الاجتماع.

وذكرت وسائل إعلان إسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي سيبحث التطورات في المفاوضات، قبل توجه برنياع للعاصمة القطرية لتسليم الرد الإسرائيلي.

في حين نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن الناطق باسم رئيس الحكومة أن الاجتماع الأمني المحدود الذي يعقده نتنياهو مع عدد من الوزراء "لن يتناول ملف الرهائن".