شاهد..مقطع فيديو لسائحتين "أوروبيتين" تسخران من امرأة منتقبة في دبي يثير غضبا عارما

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائحتين أجنبيتين "تسخران" من امرأة منتقبة وهي تجلس في مطعم مع شخص آخر، ما أثار غضبا واسعا بين النشطاء مؤخرا.

ونشر الفيديو الذي حظي بعشرات ملايين المشاهدات حساب باسم "RadioGenoa" على منصة "إكس"، مع وصف: "نساء أوروبيات يُصدَمن مما يرونه"، وبقي التفاعل عليه حتى بعد 3 أيام من نشره.

وأبان الفيديو "سائحة أجنبية تقوم بتصوير امرأة منتقبة وزوجها، وتضحك مع السائحة الأخرى التي تجلس معها على نفس الطاولة، وهما تسخران من المرأة بسبب النقاب"، وفق ما تم تداوله.

ولدى إشارة أحد الحسابات إلى حساب "شرطة دبي" على "إكس" قائلا: "يصورون نساء الناس هذولا طاغين عندكم من سمح لهم بتصوير العوائل؟" علق حساب "شرطة دبي" بالقول: "شكرا لتواصلك مع القيادة العامة لشرطة دبي، تم تحويل الموضوع للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".