42 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 42 مواطنا جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، إثر غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقال مصادر محلية، إن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أطفال وجرح عدد من المواطنين.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق في شارع النصر غربي مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان جراء قصف طيران الاستطلاع مركبة مدنية، في منطقة التعابين جنوب الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب عدد آخر بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي غزة ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ مستودعا يؤوي نازحين شرق دير البلح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين على الأقل، وإصابة آخرين، جروح عدد منهم خطيرة، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين جنوب غرب مدينة غزة شمال القطاع.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مركبة لنقل الغاز شرق دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، نقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأكدت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على شارع المغربي بحي الصبرة غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين هما حازم وجمال شحيبر.

كما استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء، وشارع اللبابيدي في مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين عند مدخل مستشفى الشفاء، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين عدد منهم بجروح خطيرة.

كما استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شارع اللبابيدي غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال استهدافها للمستشفيات في محافظتي غزة وشمال غزة.

وفي وقت سابق، حاصرت قوات الاحتلال المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وطالبت المتواجدين داخله بإخلائه فورا.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال تحاصر المستشفى وتواصل إطلاق النيران في محيطه وتأمر المتواجدين بداخله بإخلائه فورا، موضحا أن المحاصرين داخل المستشفى معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وفي سياق متصل، استشهد مواطن في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف محيط وادي السلقا في دير البلح وسط القطاع.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" للمواطنين في البريج وسط القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية، استشهاد 26 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال خربة العدس شمال رفح، كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة، جنوب القطاع.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة سلمان وخيمة بجواره غرب دير البلح، وسط القطاع.

كما استشهد مواطن وزوجته ونجله المصور الصحفي عمرو الديراوي، في قصف للاحتلال استهداف منزلًا لعائلة "شلط" في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستشهد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة. واستشهد مواطن آخر جراء استهدف طائرات الاحتلال لمنطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأشار مراسلنا إلى ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة مشمش في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى خمسة شهداء بينهم طفلان.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع. كما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص والقنابل الحارقة صوب منازل المواطنين في حي الصفطاوي شمال غرب القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار واجتياح لآليات الاحتلال شرق مخيم البريج، وسط القطاع. وأطلقت مروحيات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين وخيام النازحين شرق المحافظة الوسطى.

وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال دمر محطات الأوكسجين والكهرباء في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع، كما نفدت المستلزمات الطبية من المستشفى، مشيرةً إلى أن الاحتلال يواصل تجريف محيط المستشفى وتدمير كل مقومات الحياة في المنطقة.