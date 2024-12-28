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محافظ دمشق يفسر تصريحاته المدوية حول العلاقة بين سوريا و"إٍسرائيل"

السبت 28 ديسمبر 2024 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ دمشق يفسر تصريحاته المدوية حول العلاقة بين سوريا و"إٍسرائيل"



دمشق/سما/

سجل محافظ دمشق الجديد ماهر مروان، الذي عينه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مقطع فيديو مقتضبا، وضح فيه مقصده من تصريحاته حول السلام والحرب مع إسرائيل.


وقال المحافظ: "من واجبي أن أوضح مقصدي مما ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية، كوني محافظا لدمشق لم أتطرق أبدا إلى السلام مع إسرائيل وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقا، هناك وزارة خارجية وهناك قيادة".

وأضاف: "كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي سياق الحديث الذي بقي حوالي الساعة كان يصب عن تعب الشعب السوري في سنوات الثورة وأنه بحاجه إلى سلام داخلي ولا يريد الحروب الخارجية، من الممكن أن يكون التعبير لدي ناقصا، ولكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت".


وفي حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR قال مروان، إنه "في الفترات الأخيرة إسرائيل قد تكون شعرت بالخوف" بسبب "فصائل" معينة، "فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا"، مشيرا إلى أن هذه المخاوف كانت "طبيعية".

وأكد أنه ليس لدى الحكومة السورية الجديدة "أي خوف تجاه إسرائيل وأن "مشكلتنا ليست مع إسرائيل".

وتابع: "لا نريد أن نعبث بما يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة"، ودعا الولايات المتحدة، حسب التقرير، للمساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال: "يوجد هناك أناس يريدون التعايش ويريدون السلام، ولا يريدون النزاعات". مضيفا: "لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد".

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