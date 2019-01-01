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صحيفة عبرية: "إسرائيل" تواصلت منذ سنوات مع الأسد عبر “واتساب”

الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: "إسرائيل" تواصلت منذ سنوات مع الأسد عبر “واتساب”



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إن إسرائيل أجرت خلال السنوات الأخيرة اتصالات مع نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عبر تطبيق “واتساب”.
وأضافت الصحيفة: “خلال السنوات الأخيرة، أجرت إسرائيل عمليات سرية لإقامة اتصالات مع الأسد وحاشيته”.
وأردفت: “أرسل عناصر المخابرات الإسرائيلية رسائل عبر تطبيق واتساب تحت اسم موسى، ووصلت إلى أعلى المستويات في دمشق”.
وتابعت: “كانت هناك أيضا عمليات أخرى تهدف إلى إبرام صفقة سرية (مع إسرائيل) يقوم بموجبها الأسد بوقف نقل الأسلحة إلى لبنان مقابل رفع العقوبات (الدولية) عن النظام”.
وقالت إنه مع نهاية العام 2019 “كان من المفترض أن يلتقيه (رئيس الموساد السابق) يوسي كوهين في الكرملين (الرئاسة الروسية)، إلا أن الأسد تراجع”.
وكانت الرسائل تُرسل من شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي “أمان” عبر “واتساب” إلى وزير الدفاع السوري آنذاك علي عباس، بعد تنفيذ إسرائيل غارات على أهداف قالت إنها “إيرانية أو لحزب الله في سوريا”، حسب المصدر.

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