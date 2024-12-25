السفير الأمريكي في "إسرائيل" ينتقد تقريرا يحذر من مجاعة شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل جاك لو تقريرا صدر عن مؤسسة أنشأتها وكالة حكومية أمريكية حذر من مجاعة في شمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

والتقرير صدر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة FEWS NET التي أنشأتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وهي وكالة حكومية أمريكية.

وتكاد تكون هذه من المرات النادرة التي يرفض فيها سفير أمريكي تقريرا يصدر عن وكالة أمريكية حكومية.

وادعى السفير في بيان أصدره مساء الثلاثاء أن “التقرير الذي أصدرته شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة اليوم عن غزة يحتوي على بيانات قديمة وغير دقيقة”.

وأضاف: “عملنا بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل والأمم المتحدة لتوفير قدر أكبر من الوصول إلى محافظة الشمال، ومن الواضح الآن أن عدد المدنيين في ذلك الجزء من غزة يتراوح بين 7 آلاف إلى 15 ألف نسمة، وليس 57 ألف إلى 65 ألف نسمة وهو الأساس لهذا التقرير”.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية (غير حكومية) بوقف الهجمات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على “مستشفى كمال عدوان” شمال قطاع غزة وتوفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

ولفتت الجمعية إلى أن مستشفى كمال عدوان “منشأة حيوية لسكان شمال القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أن بين 65 ألفا إلى 75 ألف شخص يقطنون المنطقة حاليا دون أي وصول للخدمات الطبية الأساسية”.

وادعى السفير الأمريكي أن “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية) أن عدد السكان في هذه المنطقة يتراوح بين 5 آلاف إلى 9 آلاف نسمة، فيما تقدر الأونروا أن عدد السكان يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف نسمة”.

واعتبر السفير الأمريكي أنه “في وقت تتسبب المعلومات غير الدقيقة في حدوث ارتباك واتهامات، فمن غير المسؤول إصدار تقرير مثل هذا”.

وزعم لو منتقدا التقرير: “نعمل ليل نهار مع الأمم المتحدة وشركائنا الإسرائيليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية – والتي تعد كبيرة والاعتماد على بيانات غير دقيقة أمر غير مسؤول”.

وعلى إثر ذلك قامت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة بإزالة التقرير من موقعها الإلكتروني.

وقالت: “يخضع تنبيه FEWS NET الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول لمزيد من المراجعة ومن المتوقع إعادة إصداره مع بيانات وتحليلات محدثة في يناير/ كانون الثاني”.

ولا يظهر التقرير الجديد على موقعها ولكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي اقتبس، الأربعاء، عن التقرير المشطوب قوله: “من المرجح للغاية أن تكون عتبات استهلاك الغذاء وسوء التغذية الحاد للمجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) قد تم تجاوزها الآن في محافظة شمال غزة”.

وكانت الشبكة قالت في تقرير في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: “لقد تفاقمت حدة انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة بشكل حاد منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، عندما بدأت إسرائيل في فرض قيود متزايدة على تدفقات الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية إلى الشمال وتدفقات الإمدادات الغذائية التجارية إلى الجنوب”.

وأضافت: “وفي المناطق الأكثر تضرراً في محافظة شمال غزة، بما في ذلك جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، تسبب الحصار في إغلاق شبه كامل لتدفقات الإمدادات الغذائية منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول”.

وتابعت: “وفي غياب زيادة كبيرة في تدفقات الإمدادات الغذائية، فإن المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) ستصبح النتيجة الأكثر ترجيحاً في شمال غزة”.

وقد أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) في عام 1985 استجابة للمجاعات المدمرة في شرق وغرب إفريقيا والحاجة الملحة إلى تحذير أفضل وأسرع من أزمات الأمن الغذائي المحتملة.

وتقول الشبكة على موقعها إنها “مزود عالمي رائد لمعلومات الإنذار المبكر والتحليل الدقيق والمستند إلى الأدلة والشفاف في الوقت المناسب لانعدام الأمن الغذائي الحاد الحالي والمستقبلي”.

وفي 5 أكتوبر الماضي اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.