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العراق.. "جماعة القربان" الغامضة تظهر في البصرة وتثير الجدل

الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق.. "جماعة القربان" الغامضة تظهر في البصرة وتثير الجدل



سما / وكالات /

تنشط في محافظة البصرة جنوبي العراق جماعة تدعو لأفكار منحرفة تستهدف فئة الشباب وتروج للانتحار ما دفع القوات الأمنية لاعتقال عدد من أعضائها.

و" جماعة القربان" مجموعة دينية غامضة ظهرت قبل عدة سنوات واختفت لفترة بالتزامن مع إعلان السلطات شن حملة أمنية واسعة لملاحقة أفرادها الذين يقدمون على الانتحار طواعية "تقربا" للإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في وقت سابق، عن اعتقال عشرات الأعضاء من المجموعة "المنحرفة" خلال حملة أمنية شملت 4 محافظات في وسط وجنوب البلاد.

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الوطني إن عناصره تمكنوا من اعتقال 4 متهمين بالانتماء للحركة الدينية "المنحرفة" في محافظة واسط و35 آخرين في محافظات الديوانية والبصرة والمثنى.

وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض جرت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهمين داخل خيمة صغيرة وبحوزتهم صور تعود لشخص قام بالانتحار في وقت سابق.

وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة أنهم ينتمون إلى هذه الحركة "المنحرفة" وكانوا ينوون إجراء طقوسهم المتطرفة من خلال إجراء قرعة القربان التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت وفقا للبيان.

وتأتي هذه الملاحقات بعد نحو 3 سنوات من أول ظهور علني للمجموعة في مدينة الناصرية جنوبي العراق وفي حينها نفذت السلطات حملات مشابهة لاعتقال أفراد المجموعة.

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