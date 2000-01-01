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نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بشأن تهم الفساد الموجهة إليه

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بشأن تهم الفساد الموجهة إليه



القدس المحتلة/سما/

- استأنفت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ يواصل الإدلاء بشهادته كمتهم في قضايا فساد.

وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة أمس الثلاثاء، إلا أن الجلسة ألغيت "لدواعٍ أمنية" تمثلت في "زيارته" إلى منطقة جبل الشيخ السوري المحتل.

ومن المتوقع أن تركز جلسة اليوم على إفادة نتنياهو في القضية المعروفة بـ"القضية 4000"، المتعلقة بحصول شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة في مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا نيوز" المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وطبقا لقرار المحكمة، على نتنياهو المثول أمامها لعدة ساعات على مدى 3 أيام أسبوعيا حتى انتهاء الإفادة.

وكان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة المذكورة، أول أمس الاثنين، وفي العاشر من الشهر الجاري، وهو ما يُعتبر سابقة في دولة الاحتلال، حيث يحاكم رئيس وزراء، وهو على رأس عمله.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

#نتنياهو

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