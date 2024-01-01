ثورة علمية ..روسيا: طورنا لقاحًا للسرطان وسيتم توزيعه على الجمهور مجانا..

موسكو/ وكالات/

اعنلت روسيا أنها نجحت في تطوير لقاح ضد السرطان سيتم توزيعه على الجمهور بالفعل خلال العام المقبل.

وقال المدير العام لمركز البحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، لراديو روسيا إن "روسيا طورت لقاحها الخاص ضد السرطان، وسيتم توزيعه على المرضى مجانا".

واضاف: "أظهرت التجارب ما قبل السريرية للقاح أنه يمنع تطور الأورام والانبثاثات المحتملة".

قبل بضعة أشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد اقتربنا للغاية من إنتاج لقاحات السرطان والأدوية المعدلة للمناعة".

وفي روسيا قالوا إن تعديل اللقاح يحتاج إلى حسابات رياضية معقدة، لكنهم طوروا نموذج ذكاء اصطناعي يساعد في هذا الأمر.