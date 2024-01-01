"قسد" ترد على أنباء مساعدتها لماهر الأسد في الهروب إلى العراق

دمشق/سما/

نفت قوات سوريا الديمقراطية تسهيل قواتها هروب ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى الأراضي العراقية مرورا بمناطقها.



وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" أمس السبت: "نشر موقع الجزيرة نت خبرا كاذبا مفاده أن ماهر الأسد هرب إلى العراق مرورا بمناطق شمال وشرق سوريا، وادّعى أن ذلك تم بتسهيل من قواتنا. هذه الأخبار كاذبة جملة وتفصيلا وهي تأتي في سياق التحريض على قواتنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا".



وأضاف أن "3 آلاف جندي وضابط من جيش النظام البعثي في دير الزور والبادية السورية، غادروا الحدود في الضفة الغربية لدير الزور التي كانت مفتوحة ومعبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق كان يعمل بشكل فعّال، إلى العراق".

وأشار إلى أن الجانب العراقي "استقبلهم وأحسن ضيافتهم ونقلهم إلى مناطق آمنة، ولم يكن هناك داعٍ لطرق التهريب كما يدعيه موقع الجزيرة نت".

كما نفى المركز الإعلامي لقسد ما ورد في الموقع أن قواتها "كانت شريكة مع الفرقة الرابعة في الاتجار بالمخدرات"، معلقا بالقول: "هذه الادعاءات تنم عن حقد دفين من المحرر تجاه مناطقنا وشعبنا".

وتابع: "قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية كانت القوة الوحيدة التي حاربت خلايا النظام وتجار المخدرات الذين يتعاملون معه، وقامت بالمئات من حملات ملاحقة هؤلاء التجار ومصادرة وإتلاف موادهم".

ودعا المركز الإعلامي لقسد وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية في أخبارها، وعدم اختلاق الأخبار البعيدة عن المنطق وأخلاق الإعلام، في هذا الوقت العصيب الذي تمر به سوريا وطنا وشعبا".